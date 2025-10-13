iPhone Air : le tout nouveau smartphone ultra-fin d’Apple est déjà en promotion sur Amazon, vite !

Très attendu par les fans, l’iPhone Air est la grosse nouveauté de l’année 2025. C’est tout simplement le premier iPhone ultra-fin de la marque à la pomme et il ne déçoit pas avec son grand écran et sa surpuissante puce A19 Pro. Et bonne nouvelle, Amazon le propose en ce moment 130 euros moins cher. Ne tardez pas, les stocks risquent de disparaître très rapidement !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

5,6 mm, c’est la caractéristique qui a impressionné toutes les personnes qui ont suivi la keynote de la rentrée d’Apple. 5,6 mm, vous l’aurez compris, c’est l’épaisseur de l’iPhone Air. Et le géant californien a fait fort puisqu’il sort son modèle ultra-fin quelques mois après le Samsung S25 Edge qui fait lui 5,8 mm d’épaisseur.

Concrètement, l’iPhone Air vient remplacer l’iPhone 16 Plus dans la gamme de smartphones d’Apple. Il se retrouve donc avec des tarifs relativement similaires puisque son prix de lancement dans sa version 256 Go est de 1229 euros. Mais vous pouvez le trouver beaucoup moins cher en ce moment sur Amazon puisqu’il est disponible pour seulement 1099 euros, soit 130 euros moins cher !

Quelles sont les caractéristiques du nouvel iPhone Air ?

L’iPhone Air s’impose comme la plus grande innovation d’Apple depuis des années. Son principal atout ? Une épaisseur record de 5,6 mm, contre 7,95 mm pour l’iPhone 17 classique. Côté design, l’arrière adopte une barre horizontale avec un capteur photo unique, un style qui évoque celui des derniers Google Pixel. Le cadre en titane et les bords effet miroir ajoutent par ailleurs une touche premium au smartphone.

L'iPhone Air dispose en plus d'un bel écran OLED de 6,5 pouces avec technologie ProMotion. Cette dalle profite d'un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Grâce à la protection Ceramic Shield 2, ce modèle est plus résistant.

Sous le capot, le smartphone de la marque à la pomme embarque la puce A19 Pro, la même que celle présente sur les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max mais avec un cœur graphique en moins. Il profite de 12 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go.

La partie photo n'est pas en reste puisqu'il mise sur la simplicité avec un capteur arrière grand angle de 48 MP, capable de réaliser des clichés en zoom x2 sans perte de qualité. À l’avant, un capteur de 18 MP assure des selfies nets. Enfin, pour l'autonomie, l'iPhone Air vous offre jusqu'à 27 heures d'utilisation.