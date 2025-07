Oubliez les rumeurs, l’iPhone 17 réserve une grosse surprise

La nouvelle génération d’iPhone pourrait bien surprendre tout le monde. Apple envisagerait d’équiper toute la gamme iPhone 17 du même processeur dernier cri. Une stratégie inattendue qui va réduire l’écart entre les modèles standards et Pro.

Chaque année, la sortie des nouveaux iPhone est attendue avec impatience et s’accompagne de nombreuses fuites. À quelques mois du lancement officiel, prévu en septembre, des informations révèlent que l’iPhone 17 standard pourrait finalement profiter d’une avancée majeure. Contrairement aux rumeurs précédentes, Apple prévoirait d’intégrer son dernier processeur A19, initialement réservé aux modèles plus haut de gamme. Un choix qui marquerait une rupture avec la stratégie habituelle de la marque.

Jusqu’à maintenant, Apple avait pris l’habitude de différencier ses modèles standard et Pro avec des puces différentes. On se souvient par exemple des iPhone 14 et 14 Plus qui avaient conservé la puce A15, ou encore de l’iPhone 15 qui reprenait la puce du 14 Pro. Mais cette année, la donne change. Selon un nouveau rapport relayé par 9to5Mac, même l’iPhone 17 “classique” embarquerait la puce A19, tout comme l’iPhone 17 Air, le modèle le plus fin de la marque. Les modèles Pro, eux, iraient encore plus loin avec un A19 Pro, plus puissant et optimisé pour les tâches graphiques intensives.

La puce A19 promet des performances inédites sur toute la gamme iPhone 17

La puce A19 apportera des améliorations significatives aux iPhone 17 en termes de puissance, de rapidité et de traitement graphique. Les modèles Pro devraient profiter d’encore plus de cœurs GPU et de fréquences plus élevées, idéales pour le jeu, la réalité augmentée ou le montage vidéo. Autre nouveauté, Apple prévoirait aussi d’intégrer ses propres puces Wi-Fi et Bluetooth, compatibles Wi-Fi 7, pour renforcer l’efficacité et mieux s’intégrer à son écosystème.

En revanche, la mémoire vive restera un point de distinction. L’iPhone 17 standard devrait se contenter de 8 Go de RAM, tandis que les versions Air et Pro passeraient à 12 Go, une première chez Apple. Ces performances supplémentaires permettront notamment de gérer plus facilement les nouvelles fonctions liées à l’IA. Cette stratégie pourrait séduire ceux qui hésitent à opter pour un modèle Pro, en rendant les modèles standards beaucoup plus attractifs qu’auparavant.