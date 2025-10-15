Apple recycle cette idée de Samsung vieille de sept ans pour le futur iPhone 18, mais attendez un peu avant de vous moquer

Apple préparerait un grand changement pour la photo sur l’iPhone 18 Pro. Le futur modèle haut de gamme intégrerait une ouverture variable, une innovation que Samsung avait déjà expérimentée il y a très longtemps sur son Galaxy S9, avant de l’abandonner.

Depuis plusieurs années, les smartphones repoussent les limites de la photographie mobile. Chaque constructeur cherche à améliorer la qualité des images, surtout en basse lumière. Après avoir perfectionné ses capteurs et ses algorithmes, Apple semble désormais s’intéresser à une technologie déjà bien connue dans le monde Android : l’ouverture variable.

Selon le média coréen ETNews, Apple aurait décidé d’intégrer un système d’ouverture variable sur les futurs iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, attendus en 2026. Cette nouveauté permettrait à l’appareil photo principal d’ajuster automatiquement la taille de son ouverture selon les conditions de lumière. Résultat : plus de lumière captée la nuit pour de meilleures photos en basse luminosité, et une meilleure netteté en plein jour pour éviter la surexposition. Une première pour un iPhone, mais pas pour l’industrie mobile.

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max adopteraient une ouverture variable inspirée du Galaxy S9

Le principe n’est pas nouveau. En 2018, le Galaxy S9 de Samsung inaugurait déjà un système similaire, capable de basculer entre deux ouvertures différentes. L’idée avait séduit les amateurs de photo, mais la marque coréenne y avait rapidement renoncé, en raison du coût de production et de l’épaisseur supplémentaire que cela imposait au module photo. Depuis, des constructeurs comme Huawei, Honor et Xiaomi ont repris le concept, parfois en version plus sophistiquée, avec une ouverture réglable de manière fluide sur plusieurs niveaux.

Pour Apple, cette technologie pourrait marquer une nouvelle étape dans sa stratégie d’innovation photo. D’après les rumeurs, l’entreprise utiliserait un système à lamelles mécaniques, similaire à celui des appareils photo professionnels, pour permettre des réglages plus précis. Le composant serait fabriqué par LG Innotek et Foxconn, tandis que Luxshare ICT et Sunny Optical produiraient les moteurs internes. La marque à la pomme prépare aussi une autre évolution majeure avec l’arrivée de son modem 5G maison sur la gamme iPhone 18. Si ces informations se confirment, l’iPhone 18 Pro pourrait offrir des performances inédites, tout en relançant la compétition avec les meilleurs modèles Android.