L’iPhone 17 Pro est-il un monstre de puissance ? On a une première idée de ses performances

Un benchmark de l'iPhone 17 Pro révèle les performances du smartphone. Elles sont excellentes, mais la concurrence Android ne devrait pas être si loin que ça.

Apple a présenté ses iPhone 17 Pro et 17 Pro Max lors de sa keynote de rentrée, et il est possible de les précommander à partir d'aujourd'hui. La marque a annoncé une hausse des performances pour ces modèles grâce à leur nouvelle puce, l'A19 Pro. Mais on le sait bien, il faut toujours se méfier de la communication des constructeurs quand ils évoquent la puissance brute de leurs produits. En attendant les tests complets, le benchmark Geekbench 6 d'un iPhone 17 Pro nous donne un premier aperçu de ce que l'A19 Pro a vraiment dans le ventre.

Cet iPhone 17 Pro obtient un score de 3 895 en single-core et de 9 746 en multi-core. Ce sont bien sûr des résultats très impressionnants. Sans surprise, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max seront les smartphones les plus performants à leur sortie. Ce sera sans doute aussi le cas de l'iPhone Air, qui bénéficie lui aussi de l'A19 Pro, quand l'iPhone 17 se contente d'un SoC A19 un peu moins véloce.

L'A19 Pro de l'iPhone 17 Pro est très performant, mais…

À titre de comparaison, l'iPhone 16 Pro est, sur le même outil, à 3 539 en single-core et à 8 772 en multi-core. On assiste à une évolution assez standard d'une génération sur l'autre, avec des performances qui progressent bien, mais sans s'envoler non plus. L'A19 Pro reste conçu à partir d'un nœud en 3 nm de TSMC. L'année prochaine, Apple devrait passer à un procédé en 2 nm, ce qui pourrait faire bondir les performances d'une manière plus spectaculaire.

Récemment, nous vous avions partagé un benchmark du futur Galaxy S26 Edge, équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 2 (la version européenne aura sans doute un Exynos 2600). Il indiquait un score sur Geekbench 6 de 3 393 sur un cœur et de 11 515 sur plusieurs. Dans le premier cas, il serait donc légèrement en dessous de l'iPhone 17 Pro, et dans le second, il lui serait supérieur.

C'est une surprise, car les puces Apple ont traditionnellement au moins une génération d'avance. Mais Qualcomm a rattrapé une partie de son retard depuis l'année dernière, et il se murmure que Samsung pourrait aussi passer un cap prochainement avec ses Exynos. La domination des iPhone pourrait donc bientôt être contestée.