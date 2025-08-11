Apple va lancer un MacBook à petit prix, mais équipé d’un processeur d’iPhone

Le MacBook Air est trop cher ? Apple devrait bientôt lancer un MacBook d'entrée de gamme à moins de 1 000 euros, sans puce M, mais avec le SoC A18 Pro des iPhone 16 Pro.

Depuis quelques semaines, la rumeur enfle : Apple commercialiserait un nouveau MacBook d'entrée de gamme, qui deviendra le nouveau PC portable le moins cher de la marque. Le constructeur a abandonné sa gamme standard depuis quelque temps, laissant le soin à ses MacBook Air de constituer les modèles abordables du catalogue. Mais les MacBook de base devraient effectuer leur grand retour, orientés sur le segment entrée de gamme, et avec une particularité matérielle.

Cet appareil serait en effet propulsé non pas par une puce M d'Apple, ou même un processeur Intel ou AMD comme autrefois, mais par une puce d'iPhone. Le nouveau MacBook à venir embarquerait le SoC A18 Pro qu'on retrouve sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Ce composant est extrêmement performant pour un usage mobile, mais sera forcément plus limité qu'une puce M récente pour certaines tâches lourdes. Les utilisateurs qui veulent un MacBook seulement pour de la navigation web, de la bureautique et du visionnage de vidéos devraient par contre être comblés par ce produit, qui devrait faire tourner sans problème la plupart des logiciels du quotidien.

Un MacBook sous les 1 000 euros ?

En juin dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo, qui voit souvent juste en ce qui concerne les nouveautés d'Apple, avait évoqué un début de production fin 2025 ou début 2026 pour ce MacBook sous A18 Pro. Le média DigiTimes, réputé fiable, nous apprend désormais que la production de plusieurs composants de l'appareil va commencer au mois de septembre. Cela pourrait signifier qu'Apple prévoit un assemblage de cet ordinateur portable pour la fin d'année. Il pourrait donc être rendu disponible fin 2025 au mieux, ou début 2026.

Un prix de 699 dollars US pour la version la moins chère est dans les tuyaux. Cela constituerait une baisse de 300 dollars US par rapport au MacBook Air 13 pouces M4 le moins coûteux. En France, le MacBook Air démarre à 1 199 euros. Ce MacBook à venir devrait donc être vendu en dessous de la barre symbolique des 1 000 euros.