iPhone 16e pas cher : voici où acheter le smartphone d’Apple au meilleur prix

Quelques mois après la sortie de l’iPhone 16, Apple dévoile une nouvelle version de son smartphone haut de gamme. Vous cherchez un modèle avec des caractéristiques avancées mais moins cher que la version standard ? Découvrez où acheter l’iPhone 16e au meilleur prix.

Apple agrandit la famille de ses smartphones haut de gamme avec la sortie du nouvel iPhone 16e. Ce successeur des modèles SE vous permet de profiter de performances élevées à prix plus accessible. Il sortira officiellement ce 28 février mais est déjà disponible en précommande à partir de 719 € dans la version de 128 Go mais vous pouvez d'ores et déjà le trouver moins cher.

iPhone 16e : Voici où acheter le smartphone d’Apple au meilleur prix

L’iPhone 16e est disponible en deux coloris, blancs et noir, et en trois espaces de stockage, 128 Go, 256 Go et 512 Go. Ils sont respectivement affichés à 719 €, 849 € et 1099 € mais lors de la période de précommande, vous bénéficiez d'offres intéressantes pour vous équiper à prix réduit. La Fnac, Darty ou encore Boulanger proposent par exemple un bonus reprise de 50 €, ce qui vous permet d'avoir le smartphone à 669 € seulement.

Bien qu’il soit proposé à un prix supérieur à celui de ses prédécesseurs, ce modèle reste plus abordable que les modèles standards sans faire de sacrifices sur la fiche technique.

Il dispose de nombreux atouts, à commencer par la puce dernière géné­ration A18, également présente sur l’iPhone 16. C’est donc un smartphone puissant et fluide, capable de faire tourner les applications et les jeux les plus gourmands.

Outre son excellente autonomie, l’iPhone 16e se démarque par la présence du C1, le premier modem 4G-5G conçu par Apple.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16e ?

L’iPhone 16e est le dernier sorti des smartphones haut de gamme d’Apple. C’est un modèle polyvalent qui profite à la fois d’un joli design et de caractéristiques avancées.

Son boitier, conçu en aluminium, est ultra résistant. Il ne craint ni les chocs, ni les chutes. L’écran Ceramic Shield est extrêmement solide et permet au smartphone de résister aussi bien aux éclabous­sures d’eau qu’à la poussière. Il est d’ailleurs certifié IP68 et peut être utilisé jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Sous le capot de l’iPhone 16e, on retrouve une puissante puce A18 avec 4 cœurs GPU, au lieu de 5 cœurs GPU pour l’iPhone 16. C’est un processeur ultra performant et peu énergivore. Vous pourrez d’ailleurs profiter d’une belle autonomie allant jusqu’à 26 heures d’utilisation en lecture vidéo.

Côté écran, le smartphone embarque une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. Avec une résolution de 2532 x 1170 pixels et sa luminosité est capable d’atteindre les 1 200 nits, vous pourrez apprécier tous vos contenus à l’extérieur sans perdre en visibilité, même en plein soleil.

Enfin, pour la partie photo, contrairement à l’iPhone 16 qui dispose de 2 capteurs différents, à savoir un grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx, l’iPhone 16e est doté d’une seule caméra 2-en-1. La caméra Fusion 48 Mpx grand angle vous permet aussi de profiter d’un téléobjectif 2x 12 Mpx. À l’avant, on retrouve un objectif selfie de 12 Mpx.

L’iPhone 16e est disponible avec 3 espaces de stockage :

128 Go à 719 €

à 719 € 256 Go à 849 €

à 849 € 512 Go à 1099 €