iPhone 16 : voici la meilleure offre des soldes d’hiver pour l’acheter moins cher

L'iPhone 16 est aussi en promo pendant les soldes d'hiver 2025. Lancé il y a seulement quelques mois, le smartphone fait l'objet d'une réduction de 170 € en ce moment, ce qui est très généreux pour le dernier-né d'Apple.

Les soldes ont démarré ce mercredi 8 janvier 2025 et se poursuivront jusqu'au mardi 4 février 2025. Quelques semaines après le Black Friday, vous pouvez profiter de fortes réductions sur de nombreux produits high-tech, y compris sur les iPhone.

C'est chez Rakuten que vous trouverez l'iPhone 16 au meilleur prix pendant les soldes d'hiver. Le smartphone y est affiché à 819 € au lieu de 969 €, ce qui représente déjà une belle réduction à la base. Vous pouvez faire baisser ce prix de 20 € supplémentaire avec le code promo RAKUTEN20. Au final, l'iPhone 16 vous reviendra à 799 € au lieu de 969 €. Cela correspond à une réduction de 170 €.

Notez que la version affichée à ce prix est le modèle international de l'iPhone 16. Elle est identique à celle européenne, à la différence qu'elle ne prend pas en charge l'eSIM. Vous pourrez y insérer les cartes SIM traditionnelles. Il s'agit d'un produit neuf, original et couvert par la garantie légale d'Apple.

Si vous tenez à l'eSIM, la version européenne de l'iPhone 16 est aussi en promotion, mais vous coûtera 58 € de plus. Vous pouvez en effet l'acheter chez un autre vendeur à partir de 857 € au lieu de 969 €, toujours avec le code promo RAKUTEN20. Le smartphone est expédié gratuitement dans un délai de 4 à 5 jours ouvrés.

Les caractéristiques de l'iPhone 16

Le nouvel iPhone est équipé d'un processeur Apple A18 qui remplace ainsi l'A16 de l'iPhone 15. Le processeur est environ 30% plus performant que son prédécesseur. De plus, il est mieux optimisé pour l'intelligence artificielle, et notamment pour Apple Intelligence qui devrait être disponible en France cette année.

Sur le plan esthétique, l'iPhone 16 est assez proche de son prédécesseur, mais on note la présence d'un nouveau bouton physique sur le côté. Il offre un contrôle plus avancé de la caméra. L'ancien commutateur de mode silencieux change quant à lui de fonction et permet désormais de définir des actions personnalisées.

Enfin, l'iPhone 16 dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces. La partie photo se compose de deux capteurs : un module principal de 48 Mpx qui est accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Le premier fait également office de téléobjectif virtuel, avec zoom optique 2x. Le capteur ultra grand-angle quant à lui sert de macro pour les prises rapprochées.

Notez pour finir que l'iPhone 16 Pro Max est aussi en promotion chez Rakuten à partir de 1249 € au lieu de 1479 €.