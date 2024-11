Black Friday : PS5 Pro et Dyson en promo, les meilleures affaires du jour chez Rakuten !

La PS5 Pro, l’aspirateur Dyson V12 et bien d'autres produits haut de gamme sont à prix cassés sur Rakuten pour ce Black Friday ! Découvrez vite ces offres limitées avant qu’il ne soit trop tard.

Découvrir le Black Friday Rakuten

Le Black Friday est enfin là, et Rakuten frappe fort avec des promotions incroyables allant jusqu’à -80 %. Que vous cherchiez à vous offrir un appareil high-tech, un électroménager premium ou une console de jeu, les offres de ce vendredi 29 novembre sont tout simplement immanquables. Mais attention : les stocks risquent de fondre comme neige au soleil. Pour couronner le tout, des codes promos exclusifs viennent s’ajouter aux réductions déjà impressionnantes !

Des remises à couper le souffle et des codes promos alléchants

Rakuten propose deux codes promos pour booster vos économies :

BLACK15 pour 15 € de remise sur une sélection de produits.

pour 15 € de remise sur une sélection de produits. BLACK40 pour 40 € de remise sur une sélection de produits.

Et pour vous faire gagner du temps, on a sélectionné 5 offres à ne manquer sous aucun prétexte chez Rakuten pour le Black Friday. Gaming, électro-ménager, informatique, smartphone, etc. Il y en a pour tous les besoins et tous les budgets :

Top 5 des meilleures offres Black Friday Rakuten

Envie d'un intérieur impeccable sans effort ? Le Dyson V12 Detect Slim Absolute, reconnu pour sa puissance et sa technologie de détection laser, est à seulement 459 € (au lieu de 499 €) grâce au code BLACK40. Avec sa batterie longue durée et sa maniabilité exceptionnelle, il devient votre allié ménage idéal.

Profiter du Dyson V12 à prix mini

Les gamers ne sont pas en reste ! La PS5 Pro, la console la plus puissante du moment, est disponible à 784,99 € (au lieu de 799,99 €) grâce au code BLACK15. C'est la première remise sur cette nouvelle console pour le Black Friday ! Plongez dans des graphismes époustouflants et une fluidité inégalée, tout en réalisant des économies.

Profiter de la PS5 Pro à prix mini

Pour les amateurs de café, la Ninja ES601EU Luxe Premier, une machine à café ultra-performante, passe à 509,99 € (au lieu de 549,99 €) avec le code BLACK40. Design élégant et fonctionnalités haut de gamme : elle transforme chaque tasse en un moment d'exception.

Profiter de la Ninja Luxe Premier à prix mini

Coup de cœur high-tech du jour, le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé à 839,99 € (au lieu de 1099,99 €), combinant une remise de 20 % et le code BLACK40. Avec son écran immersif, son appareil photo de pointe et ses performances spectaculaires, il incarne le smartphone ultime.

Profiter du Galaxy S24 Ultra à prix mini

Enfin, faites de vos repas un jeu d’enfant grâce au Moulinex Cookeo Touch Wifi Pro, qui tombe à 459,99 € (au lieu de 499,99 €) avec le code BLACK40. Ce multicuiseur intelligent simplifie la cuisine avec ses recettes intégrées et sa connectivité Wi-Fi. De quoi épater vos convives !

Profiter du Moulinex Cookeo Touch à prix mini

Avec des réductions incroyables et des codes promos exclusifs, Rakuten se positionne comme une destination incontournable pour ce Black Friday. Mais attention, ces offres sont disponibles en quantités limitées, et les plus rapides seront les mieux servis. Alors, prêt à faire des affaires ? Rendez-vous vite sur Rakuten pour profiter de ces prix imbattables !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.