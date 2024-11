L’iPhone 16 est à seulement 763 € pour les avant-premières du Black Friday

Un mois après son lancement, l'iPhone 16 perd déjà 205 € sur son prix. Avec cette offre à durée limitée, le dernier smartphone Apple revient à 763,79 € au lieu de 969 €.

L'iPhone 16 est à un prix très intéressant sur Rakuten. Déjà en promotion à 809 € au lieu de 969 €, l'enseigne vous permet en ce moment d'économiser 30 € supplémentaire en utilisant le code promo CLUBR30.

En le déduisant du prix promotionnel, l'iPhone 16 revient à 779,99 €. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Cet achat vous permet de cagnotter 16,20 € en tant que membre du Club R. Pour rappel, l'adhésion est gratuite, sans engagement et se fait en quelques clics si vous n'êtes pas encore membre.

Somme toute, l'iPhone 16 vous revient à 763,79 € au lieu de 969 €, ce qui correspond très exactement à une réduction de 205 €. Ce prix concerne la version globale de l'iPhone 16 qui est la même que celle européenne, à la différence qu'elle ne dispose pas de l'eSIM.

Si vous tenez à la version européenne qui est compatible avec la SIM physique et l'eSIM, elle est également disponible, mais est 30 € plus cher. Elle vous reviendra ainsi à 793 € et des poussières. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un très bon prix pour le tout dernier iPhone dont la sortie remonte à il y a un peu plus d'un moins, c'est une très belle remise.

Le vendeur (Pommegear) qui bénéficie d'une bonne cote de satisfaction client annonce une livraison dans un délai de 7 à 9 jours ouvrés. Il propose par ailleurs une garantie de 24 mois, soit 12 mois de plus que la couverture officielle d'Apple dont vous bénéficiez également ici.

iPhone 16 : des nouveautés bienvenues

Au cœur de l'iPhone 16, on retrouve le nouveau processeur Apple A18. La nouvelle puce est 30% plus puissante que l'A16 que l'on retrouve sur l'iPhone 15. L'A18 est optimisée pour fonctionner au mieux avec les nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence qui ne seront disponibles en France qu'en 2025.

Pour le reste, on note l'arrivée de deux nouveaux boutons physiques : un bouton pour un contrôle plus poussé de la caméra et un second bouton pour des actions personnalisées.

L'iPhone 16, tout comme l'iPhone 16 Plus hérite du port USB-C de son prédécesseur qui est désormais un standard sur tous les nouveaux smartphones. Il dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces, très lumineux et bien calibré.

Pour la partie photo, Apple propose un capteur principal de 48 Mpx épaulé par un ultra grand-angle de 12 MP. Le module principal sert virtuellement de téléobjectif avec zoom optique 2x. Quant au capteur ultra grand-angle, il sert également de module macro pour les prises rapprochées.