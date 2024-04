L’iPhone SE 4 des maquettes montrent qu’il fera l’impasse sur cette nouveauté très attendue

La prochaine itération de la série SE d'Apple, l'iPhone SE 4, suscite déjà de vives discussions. De récentes révélations et maquettes en métal confirment que ce modèle s'inspirera du design élégant de l'iPhone 14, marquant ainsi une évolution significative. Toutefois, il semblerait qu’il ne disposera pas du bouton d'action, une fonctionnalité tant attendue par les utilisateurs.

L'iPhone SE 4, attendu avec impatience, se profile comme un mélange de modernité et d'innovation, s'inspirant des caractéristiques de pointe de l'iPhone 14. Ce nouveau modèle promet un design raffiné selon les rendus 3D et ces maquettes en métal. Avec une caméra arrière unique, il maintient l'équilibre entre accessibilité et fonctionnalités avancées, fidèle à l'esprit de la gamme SE.

En abandonnant le bouton principal au profit de Face ID et en adoptant une encoche caractéristique des modèles plus récents, l'iPhone SE 4 promet une immersion et une sécurité améliorées. L'introduction d'un port USB-C, en réponse aux directives de l'Union européenne, contribue également à l'universalité et à la praticité de l'appareil. Avec un écran OLED de 6,1 pouces offrant une qualité d'affichage supérieure, ce modèle s'annonce comme une mise à niveau significative, prête à séduire les amateurs de technologie en quête d'un dispositif compact et performant.

Ces maquettes dévoilent l’iPhone 4 SE sans le bouton action

Des maquettes en métal nous dévoilent le passage à un design basé sur l'iPhone 14. Ceci représente une modernisation significative pour la série SE, connue pour réutiliser les esthétiques des anciens modèles d'iPhone. Ce changement introduit pour la première fois dans la famille SE un écran OLED fourni par BOE, reprenant les caractéristiques de l'affichage de la série 14, y compris une large encoche intégrant FaceID. Cette transition marque également l'adieu au TouchID, remplacé par la reconnaissance faciale, alignant ainsi l'iPhone SE 4 sur les standards actuels d'Apple en termes d'authentification.

Bien que l'iPhone SE 4 emprunte de nombreux éléments à l'iPhone 14, il conservera une configuration de caméra simplifiée, avec probablement un seul module, une approche vue pour la dernière fois sur l'iPhone XR en 2018. Malgré l'absence de certaines innovations prévues pour l'iPhone 16, comme le bouton de capture, le nouvel SE maintiendra des fonctionnalités éprouvées telles que l'interrupteur Ring/Silent. Avec les préparatifs de production de coques déjà en cours, l'anticipation autour de sa monte, bien que des incertitudes demeurent quant à la date exacte de lancement, initialement prévue pour 2024 mais potentiellement reportée à 2025.

Source : Weibo