Vous voulez vous offrir l'iPhone 16 en précommande et à prix réduit ? Profitez vite de ce bon plan Boulanger qui vous permet déjà de bénéficier d'une réduction sur l'achat du nouveau smartphone Apple.

Depuis ce vendredi 13 septembre 2024 à 14 heures, les nouveaux iPhone 16 sont en précommande sur le site officiel Apple et surtout chez différents revendeurs en France, à l'instar de Boulanger. D'ailleurs, le site e-commerce français propose un bonus de reprise de 100 euros pour l'achat de l'iPhone 16 classique.

En prenant en compte ce bonus, le smartphone de la marque à la Pomme incluant 128 Go d'espace de stockage est au prix de revient de 869 euros au lieu de 969 euros. Afin d'en profiter, il sera nécessaire de rendre un ancien iPhone en boutique et seuls les iPhone X et modèles plus récents pourront y bénéficier. Pour information, l'offre de reprise en question valable seulement aujourd'hui sera limitée aux 1 000 premiers achats et pourra atteindre la valeur maximale de 400 euros.

Dévoilée en même temps que les autres modèles des iPhone 16, la version de base de l'iPhone 16 est un smartphone doté d'un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, une densité de 460 ppi et une luminosité maximale de 2000 nits.

Compatible avec le réseau de données mobiles 5G et fonctionnant sous le système d'exploitation mobile iOS 18, le téléphone conçu autour d’Apple Intelligence dispose également de la puce A18, d'une batterie avec la charge rapide, d'une double capteur de 48 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP dédié à la prise de selfies. Enfin, la connectivité de l'iPhone 16 est assurée par la présence de la norme Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et d'un port USB Type-C.