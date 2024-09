Précommande iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max : où les acheter au meilleur prix ?

Apple vient de présenter la nouvelle série des iPhone 16. Quatre nouveaux modèles sont ainsi en précommande : les iPhone 16 et 16 plus d'une part et les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max de l'autre. On vous dit où et à quel prix les acheter dès maintenant.

Une fois n'est pas coutume, c'est un lundi que Apple a tenu sa traditionnelle conférence de la rentrée. Ce lundi 9 septembre, la marque à la Pomme a ainsi levé le voile sur ses nouveautés phares de 2024. Pour ce qui est des smartphones, nous avons découvert la nouvelle série des iPhone 16.

On reste sur quatre variantes qui s'adressent à des cibles légèrement différentes avec un iPhone 16 en entrée de série. Il est secondé par une version Plus. Pour ceux qui en veulent un peu plus, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont les deux variantes les plus haut de gamme.

Cette année, Apple fait la part belle à l'intelligence artificielle avec sa plateforme Apple Intelligence qui veut transformer radicalement l'expérience d'utilisation des iPhone. Mais elle n'est pas disponible en France pour le moment. Les nouveaux iPhone disposent également d'un bouton Camera Control et d'un bouton d'actions personnalisées.

Où précommander les iPhone 16 et 16 Plus et à quel prix ?

Les prix des iPhone 16 et 16 Plus n'augmentent pas par rapport à ceux de leurs prédécesseurs. On retrouve ainsi l'iPhone 16 à partir de 969 € en France et l'iPhone 16 Plus à partir de 1 119 €.

iPhone 16 :

128 Go : 969 euros

256 Go : 1 099 euros

512 Go : 1 349 euros

iPhone 16 Plus :

128 Go : 1 119 euros

256 Go : 1 249 euros

512 Go : 1 499 euros

Où précommander les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max et à quel prix ?

L'iPhone 16 Pro est en précommande à partir de 1 229 €, soit au même prix que l'iPhone 15 Pro à son lancement. Idem pour l'iPhone 16 Pro Max qui est proposé au même prix de lancement que son prédécesseur, soit à 1 479 €.

iPhone 16 Pro :

128 Go : 1 229 euros

256 Go : 1 359 euros

512 Go : 1 609 euros

1 To : 1 859 euros

iPhone 16 Pro Max :

256 Go : 1 479 euros contre 1609 euros

contre 1609 euros 512 Go : 1 729 euros contre 1869 euros

1 To : 1 979 euros contre 2129 euros

Quelles sont les caractéristiques des iPhone 16 et 16 Plus ?

L'intelligence artificielle est la nouveauté la plus marquante de l'iPhone 16. Tout comme Google pour le Pixel 9 et Samsung pour les Galaxy S24 Series, la firme de Cupertino mise gros sur l'Apple Intelligence, son nouvel assistant intelligent qui propulse Siri dans une nouvelle dimension.

Comme nous avons pu le noter dans lors de la présentation officielle d'Apple Intelligence en juin dernier, l'IA d'Apple veut révolutionner l'usage des iPhone. Elle permettra entre autre de générer des images ou des émojis à partir d'instructions textuelles, de résumer du texte, le corriger ou encore le reformuler. Cette fonctionnalité peut par exemple être intéressante pour envoyer des mails professionnels de meilleure qualité.

Les iPhone 16 disposent du processeur Apple A18 qui est 30% plus performante que l'A16 de l'iPhone 15. Les versions Pro, dispsoent quant à elles d'une pouce Apple A18 Pro.

Les iPhone 16 et 16 Plus héritent par ailleurs des nouveautés phares de l'année dernière, à savoir le nouveau port USB-C, la pilule Dynamic Island qui se retrouve maintenant sur tous les modèles de la série. Les deux modèlent disposent d'un écran OLED de 6,1 pouces et 6,7 pouces respectivement,

La partie photo fait aussi sa révolution. Avec seulement deux capteurs, les iPhone 16 combinent les fonctions de différents types de capteurs. Le module principal de 48 Mpx est à la fois un capteur grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 2x. Le module ultra grand-angle de 12 MP quant à lui sert également de capteur macro pour les prises rapprochées.

Quelles sont les caractéristiques des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ?

Apple Intelligence est également au cœur des nouveaux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max et notamment d'iOS 18. Pour le reste, ils affichent un design légèrement amélioré avec des bordures plus fines.

Les deux variantes embarquent la puce Apple A18 Bionic gravé en 3 nm qui améliore davantage les performances. Les écrans OLED sont plus grands et passent à 6,3 pouces et 6,9 pouces respectivement, avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz pouvant descendre jusqu'à 1 Hz .

Pour la partie photo, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max disposent du même capteur Fusion 48 MP (grand angle), d'un capteur ultra grand-angle de 48 MP qui sert aussi de capteur macro, et enfin d'un téléobjectif périscope de 12 MP avec un zoom optique 5X.