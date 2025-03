L’iPhone 16 d’Apple est à un prix irrésistible chez Amazon

Vous avez l'intention de vous offrir l'iPhone 16 ? Grâce à ce bon plan Amazon, vous pouvez économiser près de 200 euros sur le smartphone Apple. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

À l'approche de ses Ventes Flash de Printemps 2025, Amazon a pris la décision de baisser le prix de l'iPhone 16 sur la plateforme italienne du site e-commerce. Actuellement, le smartphone Apple proposé en plusieurs coloris est au tarif exact de 766,22 euros lorsque l'article est ajouté au panier.

Pour information, l'offre concerne la version 128 Go du smartphone et des frais de port de 4,97 euros sont ajoutés pour une livraison du produit en France. Au total, l'appareil Apple revient donc à 771,19 euros. Et en sachant que le prix conseillé est de 969 euros, vous faites une belle économie de presque 200 euros.

Présenté au même moment que l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 d'Apple est un téléphone équipé d'un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une définition de 2556 x 1179 pixels, une densité de 460 ppi et une luminosité maximale de 2000 nits.

Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile iOS 18 et conçu autour d’Apple Intelligence, le smartphone compatible avec le réseau 5G dispose aussi de la puce A18, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie de 3561 mAh avec la charge rapide.

À propos de la partie photo/vidéo, on peut trouver un double capteur de 48 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP dédié à la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité de l'iPhone 16 inclut surtout la norme Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un port USB Type-C.