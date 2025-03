iPhone 16 à prix sacrifié : vite, c’est seulement aujourd’hui sur Rakuten !

Depuis septembre dernier, les fans de la marque à la pomme cherchent le meilleur moyen de se procurer le tout nouvel iPhone 16 à prix réduit. Si vous n’avez pas encore trouvé votre bonheur, voici une super offre à ne surtout pas manquer ! Le prix du smartphone chute à 719 € au lieu de 969 € avec le code RAKUTEN10. Ça se passe sur Rakuten et le code expire ce soir donc foncez !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous hésitez à passer sur l’iPhone 16 à cause du prix mais les nouveautés de ce modèle tourné vers l’IA vous intéresse ? Avec un tarif de base à presque 1000 euros, on peut comprendre votre hésitation. Heureusement, nous avons trouvé pour vous un moyen de vous procurer le smartphone d’Apple à prix mini.

Pour rappel, l’iPhone 16 dans sa version 128 Go est normalement en vente à 969 €. Par chance, vous pouvez le trouver au prix sacrifié de 729,99 € et comme souvent pour les petits prix Apple, ça se passe sur Rakuten. Mais ce n’est pas encore son prix le plus bas car avec le code promo RAKUTEN10, vous avez 10 euros de réduction supplémentaire dès 69 euros d’achat.

Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 719,99 € avec la livraison gratuite et rapide. Cerise sur ce magnifique gâteau, vous cagnottez 7,20 euros que vous pourrez utiliser sur vos prochains achats. Vous l’aurez compris, il ne faut pas passer à côté de cette offre, d’autant plus qu’elle est très limitée dans le temps. Vous avez seulement jusqu’à ce soir minuit pour en profiter.

iPhone 16 : plus puissant, plus intelligent et mieux équipé

Le nouvel iPhone 16 se démarque des anciens modèles par la puissance de sa puce allié à l’intelligence artificielle développée spécialement par et pour Apple.

Ainsi, l’iPhone 16 embarque la toute nouvelle puce Apple A18. Ce processeur survitaminé affiche une hausse de performance de 30 % et il est optimisé pour l’intelligence artificielle : Apple Intelligence.

Esthétiquement, l’iPhone 16 reste dans la lignée de ses prédécesseurs, mais intègre une nouveauté importante : un bouton physique supplémentaire conçu pour offrir un contrôle avancé de la caméra. Par ailleurs, l’ancien commutateur de mode silencieux évolue en bouton d’actions personnalisables, permettant aux utilisateurs de configurer différentes fonctions selon leurs besoins précis.

Côté écran, l’iPhone 16 est doté d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une qualité d’affichage remarquable. En ce qui concerne la partie photographie et vidéo, ce smartphone dispose d’un double capteur très polyvalent, à savoir un module principal de 48 MP, qui fait également office de téléobjectif virtuel avec zoom optique 2x

un module ultra grand-angle de 12 MP, capable également de capturer des images en mode macro pour les prises de vue rapprochées.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste avec jusqu’à 27 heures d’utilisation possible avant de devoir le recharger.