La NASA se laisse jusqu’à 2040 pour installer la première colonie humaine sur la Lune

La NASA envisage de retourner sur la Lune. Mais pour y rester, cette fois-ci.

Les spationautes américains sont les seuls à avoir mis les pieds sur la Lune et depuis la mission Apollo 17, plus aucun être humain n’a remarché sur la Lune. On pensait à cette époque que le programme Apollo était la culmination des expériences spatiales concernant le satellite naturel de la Terre. Cela dit, cinquante et un an après ces hauts faits d’armes, la NASA n’en a pas fini avec l’astre lunaire.

Dans un entretien accordé au New York Times, sept scientifiques de la NASA confirment que l’agence spatiale étasunienne a pour ambition d’installer une ou plusieurs bases habitables sur la Lune. Le projet est très ambitieux, mais les scientifiques ne partent pas de zéro. La conquête de la Lune est une épopée scientifique bien connue et pour de nombreuses personnes encore, le 20 juillet 1969 est une date à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de l’humanité.

La NASA veut construire une base lunaire et y installer des colons d’ici 2040

Loin d’être un rêve inaccessible, coloniser la Lune est à portée de main de la NASA. Selon ses ingénieurs, l’objectif 2040 pour installer une structure lunaire est atteignable « si l’agence continue d’atteindre ses objectifs ». La nouvelle conquête de la Lune serait bien plus ambitieuse que les missions des années 1970. L’objectif ne serait pas seulement d’alunir et d’étudier la planète. Il s’agira surtout de créer un habitat viable et des véhicules avec des imprimantes 3D Vulcan envoyées au cours de missions précédentes, et de terraformer la planète, en utilisant les ressources disponibles sur place.

Cela ne sera pas chose aisée, sur une planète où les températures extrêmes peuvent osciller entre -248 et plus 120 °C et où la poussière de Lune coupe comme du verre. Il faudra se montrer astucieux. Pour la gestion de l'eau, par exemple, les astronautes devront récupérer et filtrer leur urine. Le programme Artémis, comme la sœur jumelle d’Apollo (n), lancera des astronautes en orbite autour de la lune au cours de 5 missions différentes. Celle qui se déroulera en novembre 2024 risque d’être très suivie, puisqu’elle nous permettra de voir des hommes marcher sur la Lune pour la première fois depuis le 11 décembre 1972.