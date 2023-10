Android 14 et les Pixel 8 sont lancés, une saison 2 d’Ahsoka n’est pas encore prévue, le récap

Google vient non seulement de lancer Android 14, la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, mais également les Pixel 8 et 8 Pro. S’ils profitent d’un renouvellement encore cette année, rien n’est moins sûr du côté de la série Star Wars Ahsoka.

Après plusieurs mois de versions bêta successives, Google vient enfin de lancer Android 14 pour tous les smartphones compatibles Pixel, et d’autres fabricants ont fait de même. L’entreprise a également profité d’une conférence pour lancer deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 8 et 8 Pro. Enfin, de son côté, la série Star Wars Ahsoka pourrait bien ne jamais avoir droit à une nouvelle saison. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mercredi 4 octobre 2023.

Android 14 est lancé sur les smartphones Pixel éligibles

Google a annoncé le déploiement d'Android 14. La mise à jour est d'abord disponible pour les smartphones Pixel et Xiaomi compatibles, avant de s'étendre à d'autres appareils. Les smartphones compatibles avec Android 14 dès aujourd'hui incluent les Pixel 4a, 4a (5G), 5, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, et 8 Pro, ainsi que les Xiaomi 12T, 13, et 13 Pro. Pour installer Android 14, vous pouvez retrouver notre marche à suivre à la fin de l’article entier.

Lire – Android 14 est disponible, quelles sont les nouveautés et comment l’installer

Google dévoile les Pixel 8 et 8 Pro, de nouveaux appareils haut de gamme boostés à l’IA

Google a présenté ses nouveaux smartphones phares, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui sont dans la continuité de la gamme sans révolution majeure. Cependant, les deux modèles tournent sous Android 14 sans surcouche et bénéficieront désormais de sept ans de mises à jour OS et de sécurité. Les prix commencent à 799 euros pour le Pixel 8 et 1099 euros pour le Pixel 8 Pro, marquant une augmentation par rapport à l'année précédente.

Lire – Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont officiels, Google peaufine sa recette, mais augmente le prix

L’avenir de la série Ahsoka n’est pas encore assuré

La saison 1 d'Ahsoka s'est terminée sur Disney+, laissant de nombreuses questions en suspens et alimentant les spéculations sur une possible saison 2. Cependant, à ce jour, aucune annonce officielle n'a confirmé le renouvellement de la série pour une deuxième saison, malgré les bons chiffres d'audience et les intrigues non résolues.

Lire – Ahsoka : la série Star Wars aura-t-elle droit à une saison 2 ?