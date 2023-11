Les ex-employés d’Apple préfèrent partir chez Google, cette étude l’affirme

Une récente analyse des profils LinkedIn dans l'industrie technologique a dévoilé quelques tendances intéressantes dans le mouvement des talents au sein des grandes entreprises, en particulier chez Apple.

L'étude, menée par Switch on Business, a exploré les parcours professionnels des employés des géants de la technologie, et a mis en lumière les voies et les destinations les plus courantes pour ces personnes qualifiées. Pour cette analyste, Switch on Business a d’abord déterminé le nombre actuel d'employés dans les grandes entreprises technologiques. Pour chaque paire d'entreprises, l’étude a recherché les employés qui travaillent actuellement dans chaque géant de la technologie et qui ont précédemment travaillé pour chaque autre entreprise de la liste de départ.

Switch on Business a ensuite calculé le nombre et le pourcentage d'employés actuels de chaque géant technologique qui ont précédemment travaillé pour d'autres géants technologiques. L'ensemble des données a alors permis de fournir un aperçu des passerelles les plus courantes entre les géants de la technologie. Par exemple, pour les employés d'Apple à la recherche de nouveaux horizons, les données montrent que Google est la destination la plus attrayante. Parmi les autres destinations convoitées par les ex-employés d’Apple, on retrouve Amazon, Meta, Microsoft ou encore Tesla.

La majorité des employés d’Apple viennent de chez Intel

L’étude dévoile également que pas moins de 4 773 employés d’Intel sont allés chez Apple, faisant de l’entreprise la principale source de sang neuf pour Apple. En cause, on pense notamment à l’acquisition des activités d'Intel dans le domaine des modems pour smartphones en 2019. La division d’Intel était accompagnée de pas moins de 2 000 employés du spécialiste des puces. Apple vise désormais à fabriquer ses propres modems, mais ceux-ci se font toujours attendre.

Apple a également une part d'anciens employés de Google, notamment parce qu'elle a embauché des développeurs de Google Maps pour ses propres applications de cartographie, dont notamment Plans. Microsoft et Amazon semblent également avoir laissé partir de nombreux employés chez Apple, puisque ceux-ci sont respectivement les deuxième et troisième sources de nouveaux talents pour le géant de Cupertino.

L'analyse a aussi révélé que, bien qu'étant une puissance technologique, Apple recrute un pourcentage relativement faible de ses employés provenant d'autres acteurs technologiques majeurs, à savoir seulement 5,7 %. Ce chiffre contraste fortement avec celui d'autres entreprises telles que Meta (26,5 %), Google (25,1 %) et Salesforce (20,7 %).

Source : Switch on Business