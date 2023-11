Apple imagine un écran qui éloigne les regards indiscrets de votre iPhone

Le voisin dans les transports en commun qui lit le message que vous êtes en train d'écrire sur votre smartphone, c'est (peut-être) bientôt fini. Apple vient en effet de déposer un brevet pour un type d'écran capable de se camoufler des regards indiscrets, pour ne rester visible que par son utilisateur.

Utiliser son smartphone en public revient souvent à s'exposer aux regards indiscrets. En effet, nous avons plutôt tendance à être dans un lieu plus intime pour engager une conversation confidentielle ou, du moins, de s'assurer que personne ne peut jeter un œil nonchalant sur notre écran. Un état des faits auquel nous sommes désormais tous habitués, mais auquel Apple pourrait bien mettre fin d'ici quelques années.

La firme de Cupertino a récemment déposé un brevet qui, s'il est mis à exécution, soignera les angoisses de nombreux utilisateurs. Dedans, elle y décrit un écran capable de se camoufler automatiquement aux yeux des personnes alentours. Seul le propriétaire du smartphone pourra consulter son smartphone, sans avoir peur que son contenu soit divulgué autour de lui.

Apple brevette un écran visible uniquement par son utilisateur

Pour accomplir cette prouesse, Apple imagine un combo entre la partie hardware et software de son smartphone. Sous l'écran se situe un composant, qui se pourrait être un capteur infrarouge, chargé de traquer le regard de son utilisateur. Grâce à ces données, le smartphone est alors capable de déterminer quelle partie de l'écran est visionnée – et surtout par qui – et ainsi de réagir en fonction. Certaines zones se camouflent pour ne laisser éclairer que la partie consultée.

De cette manière, les yeux des personnes alentour ne seront pas détectés par le capteur, et l'écran ne s'allumera pas pour eux. L'utilisateur pourra alors vaquer à ses occupations comme bon lui semble en public, sans craindre de dévoiler ses affaires intimes aux yeux du monde. Bien entendu, il ne s'agit encore que d'un brevet et rien ne dit qu'Apple intégrera un jour cette technologie à ses iPhone. Néanmoins, nombre des brevets de la firme se sont révélés utiles pour ses produits, comme les boutons invisibles que l'on retrouve sur l'iPhone 15.

