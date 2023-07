iOS 17 va hériter d’une fonction de macOS pour améliorer le gaming sur iPhone

Les iPhone fonctionnant sous iOS 17 devraient offrir une meilleure expérience gaming. Apple aurait prévu d’ajouter une fonctionnalité intéressante héritée de macOS Sonoma, destinée à rendre les jeux vidéo plus fluides.

Nos confrères de 9To5Mac suggèrent qu'Apple étudie la possibilité d'apporter une fonctionnalité d'amélioration des jeux à ses appareils mobiles fonctionnant sous iOS 17. Nommée Game Mode, cette fonction est déjà présente sous macOS Sonoma, et permet aux ordinateurs compatibles d’offrir une meilleure expérience gaming.

À l’occasion de la quatrième version bêta d'iOS 17 pour les développeurs, 9to5Mac s'est plongé dans le code du système et a découvert des indices laissant penser que la fonctionnalité allait être adoptée sur le nouveau système d’exploitation. Si le « mode jeu » devait être introduit sur iOS, cela promettrait une amélioration significative des performances de jeu pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad.

Les jeux vidéo vont devenir plus fluides sur iPhone grâce à iOS 17

Pour ceux qui ne connaissent pas le Game Mode, cette fonctionnalité de macOS Sonoma donne la priorité aux ressources matérielles pour un jeu, ce qui lui permet de fonctionner de manière plus fluide. Apple affirme également que le Mode Jeu réduit considérablement la latence Bluetooth, ce qui est une excellente nouvelle pour les joueurs utilisant des AirPods ou des contrôleurs Bluetooth.

Pour que macOS Sonoma active le mode Jeu, vous devez exécuter le jeu en plein écran. Jusque-là, il n'y a pas de contrôles ni d'options. Une fois le jeu en plein écran, une icône représentant une manette de jeu apparaît dans la barre de menus du Mac, et cela même si une manette de jeu est connectée. Vous pouvez alors activer ou désactiver la fonctionnalité.

Pour l’instant, le Game Mode n’est présent que dans la bêta d’iOS 17, et rien ne dit qu’Apple va bien la conserver sur la version finale. Si celle-ci est bien adoptée, on s’attend à ce que les jeux vidéo sur iPhone deviennent bien plus fluides qu’avant. Cela sera appréciable sur les modèles les plus anciens, qui ne sont souvent plus assez performants pour faire tourner les derniers jeux dans de bonnes conditions.