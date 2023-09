iOS 17.1 : Apple améliore Dynamic Island dans la dernière mise à jour pour iPhone

Plus d'une semaine après la sortie d'iOS 17, Apple a commencé les tests publics de la première grande mise à jour de la nouvelle version du système d’exploitation. La première version bêta d'iOS 17.1 a été mise à la disposition des développeurs le 27 septembre 2023.

La première version bêta suivant la sortie officielle d'iOS 17 est désormais disponible pour les iPhone éligibles. Apple a publié iOS 17.1 Beta 1 à l'intention des développeurs, et les bêta-testeurs publics pourront donc bientôt la télécharger. iOS 17.1 porte le numéro de build 21B5045h.

Lire également – iOS 17 : les 3 étapes pour bien préparer votre iPhone à la mise à jour

Quelles nouveautés pour iOS 17.1 ?

Au programme, de nouvelles fonctionnalités bien pratiques, dont une partie était très attendue. Voici tous les changements importants sur cette nouvelle version.

Des changements pour Apple Music

Parmi les nouveautés, la version 17.1 d'iOS permettra de mettre en « favori » des chansons et des albums dans Apple Music. Pour accéder à cette option, il suffit d'appuyer sur le menu à trois points d'une chanson ou d'un album et de rechercher la nouvelle icône “Favoris”. À terme, Apple Music générera automatiquement des listes de lecture avec tous vos morceaux et albums “Favoris”, mais cela ne semble pas être inclus dans la première version bêta d'iOS 17.1.

AirDrop s’améliore

La nouvelle mise à jour apporte également des changements pour AirDrop, la fonctionnalité de partage à distance d’Apple. Les transferts AirDrop peuvent désormais être effectués via une connexion cellulaire ou Wi-Fi si vous vous trouvez hors de portée de la personne avec laquelle vous partagez. Cela signifie que vous n'aurez pas à rester à proximité de quelqu'un si vous transférez un grand nombre de fichiers. Pour activer cette fonctionnalité, il suffira de se rendre dans la section AirDrop du menu Paramètres, et d’activer un nouveau bouton “Hors de portée”.

L’application Wallet devient plus utile

Notons aussi que les utilisateurs éligibles peuvent désormais lier leurs comptes bancaires à l'application Wallet sur iOS 17.1 bêta 1 pour voir leur solde, les transactions précédentes et d'autres détails pertinents.

NameDrop arrive sur les Apple Watch

La nouveauté principale de la mise à jour est probablement l’arrivée de la fonctionnalité NameDrop pour l’Apple Watch, qui avait déjà été annoncée il y a plusieurs semaines. Il vous sera désormais possible d’échanger des informations de contact entre une montre sous watchOS 10.1 et un iPhone sous iOS 17.1.

Un nouvel indicateur pour Dynamic Island

Avec iOS 17.1, Apple vient d’apporter un nouvel indicateur de lampe de poche aux iPhone 14 Pro et iPhone 15, qui apparaît désormais sur Dynamic Island. Désormais, lorsque votre lampe de poche est allumée, une petite icône apparaître à côté de la pilule en haut de l’écran. C'est très utile lorsque vous oubliez d'éteindre la lampe de poche après l'avoir utilisée ou lorsque vous appuyez accidentellement sur le bouton de la lampe de poche. Auparavant, seuls les iPhone 15 Pro avaient reçu cette nouvelle fonctionnalité, mais elle est désormais disponible sur tous les modèles équipés de la pilule.

iOS 17.1 supprime les nouvelles sonneries

Enfin, si la version initiale d’iOS 17 avait introduit des dizaines de nouvelles sonneries et alertes, il semble qu'iOS 17.1 bêta 1 a supprimé ces sonneries. On ne sait pas encore si Apple les réintroduira dans une prochaine version ou non. Cependant, en contrepartie, on peut relever l’ajout des tonalités personnalisées pour Mail et Messages.

Des fonds d’écrans qui s’adaptent dynamiquement

Apple a également déployé une nouvelle option « Extension », peut être utilisée si l'image que vous venez de créer pour votre fond d’écran ne s'adapte pas à l'écran. Votre iPhone va donc automatiquement élargir l’image pour que celle-ci occupe toute la dalle.

Une nouvelle manette Nintendo devient compatible

Avec iOS 17.1, les iPhone éligibles prennent désormais en charge la manette Nintendo Switch N64. Les manettes Medadrive et NES de nouvelle génération étaient, elles, compatibles dès iOS 16.1.