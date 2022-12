iPhone 15 : la puce A17 gravée en 3 nm, focus sur l’autonomie

Apple va passer à une gravure en 3 nm pour les puces A17 de l'iPhone 15, bien plus efficientes énergétiquement, et qui devrait permettre d'offrir aux mobiles une meilleure autonomie.

La prochaine génération de puces Apple A17 sera fabriquée en 3 nm selon un procédé de gravure du fondeur TSMC, nous apprend Bloomberg. Sans surprise, le SoC offrira de meilleures performances que ses prédécesseurs, mais le passage à 3 nm devrait surtout apporter des améliorations conséquentes en termes d'efficacité énergétique. Et d'autres termes, l'Apple A17 pourra fournir autant de puissance que l'A16 en consommant beaucoup moins, ou plus de puissance pour un besoin en énergie bien moindre.

Si l'on en croit les propos tenus par Mark Liu, le dirigeant de TSMC, la gravure en 3 nm est environ 35% plus efficiente énergétiquement. Les iPhone proposant déjà des performances très élevées, il est probable qu'Apple en profite pour faire profiter à ses appareils d'une meilleure autonomie, un argument de vente bien plus convaincant que de gagner quelques points et pourcentages sur les benchmarks.

iPhone 15 et Mac M2 Pro en 3 nm

On peut en tout cas s'attendre à une plus grande différence entre l'A16 et l'A17 que nous en avions eu entre l'A15 et l'A16. Apple communique une gravure en 4 nm pour son A16, mais TSMC estime qu'il s'agit en fait d'une technologie en 5 nm améliorée plutôt que du vrai 4 nm. L'Apple A17 sera par contre basé sur du véritable 3 nm.

Il reste cependant à savoir si toute la série d'iPhone 15 bénéficiera de cette puce nouvelle génération. Nous n'avons pas d'information à ce sujet, mais notre petit doigt nous dit que cela ne sera pas le cas. Seuls les iPhone 14 Pro ont eu droit au SoC A16, les iPhone 14 restant à l'A15. De plus, des rapports laissent suggérer qu'Apple souhaite renforcer les divergences entre les modèles standards et Pro, et pourrait baisser le prix des iPhone 15 et 15 Plus pour les rendre plus attractifs. Si c'est bien le cas, l'Apple A17 devrait donc être réservé aux iPhone 15 Pro.

Apple ne réservera pas les puces en 3 nm à ses iPhone en 2023 puisque des Mac avec puce M2 Pro devraient également avoir recours à ce procédé. La génération de puces M3 reposera aussi sur une gravure en 3 nm.

Source : Bloomberg