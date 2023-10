iPhone 15 Pro : Apple a-t-il bridé les performances pour réduire la chauffe ? Réponse en benchmarks

Les derniers iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont récemment reçu une mise à jour pour limiter les problèmes de surchauffe. Celle-ci est-elle accompagnée de limitations des performances pour les deux appareils ? C’est ce que nous allons voir.

Après la sortie des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max fin septembre, de nombreux utilisateurs s’étaient plaints de problèmes de surchauffe dans divers cas d’utilisation. La puce A17 Pro avait rapidement été incriminée, de même que le nouveau cadre en titane des smartphones, mais Apple avait plutôt annoncé qu’il s’agissait d’un problème logiciel de iOS 17.

La société s’est donc empressée de déployer iOS 17.0.3 avec un correctif qui devait théoriquement réduire la chaleur des appareils, et c’est effectivement ce qu’ont remarqué de nombreux internautes après avoir fait la mise à jour. L’entreprise a-t-elle réduit les performances de ses smartphones pour parvenir à une telle prouesse ? Nous avons voulu vérifier en soumettant l’iPhone 15 Pro Max aux mêmes benchmarks que lors de notre test, mais cette fois-ci avec la nouvelle mise à jour installée.

L’iPhone 15 Pro Max est-il devenu moins rapide après la mise à jour ?

La puce A17 Pro d’Apple est de loin la plus puissante du marché, mais surtout la première à être gravée en 3 nm par TSMC. Dans nos benchmarks lors du test de l’iPhone 15 Pro Max, la puce avait réussi à atteindre 2940 points sur un cœur sur Geekbench, et 7400 points sur tous les cœurs. Sur le célèbre benchmark AnTuTu, le smartphone avait obtenu pas moins de 1 558 123 points, là aussi un record pour un iPhone.

Avec la nouvelle mise à jour iOS 17.0.3 installée, les nouveaux tests de l’iPhone 15 Pro Max sont sans appel : il est moins puissant qu’avec la version précédente. Sur Geekbench 6, le smartphone n’obtient désormais plus que 2922 points sur un cœur, et 7259 points sur tous les cœurs. Nous avons donc affaire à des baisses de 0,5%, et 2%, respectivement. Cependant, on peut relever une amélioration du score Metal pour le GPU, qui est monté à 27333 points, contre 27140 points précédemment.

Sur AnTuTu, le smartphone mis à jour est aussi légèrement moins rapide, avec un score total de 1 551 613 points, soit également une baisse de performances de 0,5%. Si ces petits écarts sont peut-être dus à des conditions de test légèrement différentes et d’autres aléas, la suite des benchmarks semble confirmer qu’Apple a diminué la puissance des smartphones.

Sur le benchmark Wild Life Unlimited, notre iPhone 15 Pro Max avait initialement obtenu 14960 points, avec une moyenne de 89,6 images par seconde. Avec la mise à jour, le smartphone n’obtient plus que 9247 points, soit une baisse monumentale de près de 38%. Le nombre moyen d’images par seconde passe lui à seulement 55,4.

La différence de performances est donc assez conséquente sur ce benchmark, et nous avons pu corroborer ces résultats sur un autre benchmark : Solar Bay Unlimited. Alors que l’iPhone 15 Pro Max obtenait auparavant 5911 points sur notre test, l’appareil mis à jour vers iOS 17.0.3 n’a pu atteindre que 4555 points. On a affaire ici à une baisse de 23 % des performances, ce qui est aussi assez conséquent. Il semble donc que le GPU est bridé par rapport à la version iOS précédente, du moins sur ces benchmarks. Cela ne se traduira pas forcément par des baisses sur la plupart des jeux.

Il est donc tout à fait possible qu’Apple ait choisi de réduire la puissance de ses smartphones haut de gamme dans certains scénarios, mais pas dans d’autres. Plusieurs autres tests sur les réseaux sociaux ont eux montré des améliorations des performances dans certains benchmarks, donc il est étrange de voir que tous les utilisateurs ne constatent pas les mêmes changements sur leurs appareils. Et vous, avez-vous constaté des différences de performances avant et après la mise à jour sur votre propre iPhone 15 Pro ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.