iOS 17.1 : Apple désactive certains raccourcis du bouton d’Action pour économiser la batterie

Le bouton d’action est l’une des nouvelles fonctionnalités remarquables des iPhone 15. iOS 17 bêta 3 en corrige un défaut qui entraîne la consommation inutile de ressources de l’appareil, le déclenchement intempestif des raccourcis programmés.

Les iPhone 15, et iOS 17, le système d’exploitation officialisé en même temps que les nouveaux smartphones d’Apple, proposent un certain nombre de fonctionnalités originales. L’une des plus remarquables est sans doute le bouton d’action qui remplace le commutateur de mode silencieux. Cette touche matérielle personnalisable permet d’ouvrir l’application Caméra, le Dictaphone ou encore d’allumer la lampe de poche d’une simple pression. De nombreux acquéreurs apprécient déjà ce bouton « magique », tant il est adaptable à tous les besoins.

À lire — Test Apple iPhone 15 Pro Max : un esprit puissant dans un corps robuste

L’implémentation du bouton d’action souffre néanmoins de certains défauts de jeunesse. Bien qu’il faille pour l’utiliser, effectuer une pression longue, le reproche qui revient le plus souvent est qu’il s’active inopinément lorsque l’iPhone 15 est dans un sac, ou dans une poche. Cela n’est pas gênant lorsqu’on se rend vite compte de la mauvaise manipulation, mais cela peut être carrément handicapant lorsque la batterie de l’appareil est faible et que la Lampe de poche s’est allumée de manière impromptue depuis plusieurs heures.

iOS 17.1 empêchera l’activation de certains raccourcis pour économiser la batterie des iPhone

D’après Mac Rumors, dans iOS 17 bêta 3, le bouton d’action ne permettra plus d’ouvrir l’Appareil photo, la Lampe de poche, le Dictaphone, la Loupe ou encore de déclencher un mode Concentration si l’OS détermine que le smartphone est situé dans une poche ou dans un sac. En d’autres termes, Apple bride les fonctionnalités du bouton d’action pour économiser la batterie des iPhone 15.

À lire — iOS 17 : les 5 meilleures fonctionnalités qui vont tout changer sur iPhone

Notons que ce changement sur le bouton d’action n’est pas une garantie contre l’allumage intempestif de la Lampe de poche ou de la prise de photos inopinée à l’intérieur de votre poche. Leur déclenchement accidentel depuis l’écran de verrouillage sera toujours possible, mais contre ce problème, il n'y a cependant rien à faire, sous peine de gommer tout l'intérêt de ces raccourcis.