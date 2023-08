iPhone 15 : des nouvelles photos du port USB-C révèlent une des couleurs possibles du smartphone

À l'approche de la sortie de l'iPhone 15, des photos supposées du port USB-C dévoilent une nuance de couleur verte qui ressemble à celle proposée par l'iPhone 12.

Port USB-C ou pas ? La question est sur toutes les lèvres dès que l'on parle de l'arrivée imminente de l'iPhone 15. Cela fait quelques temps que l'Europe a imposé le port USB-C sur tous les smartphones vendus sur le continent à partir de 2024. Sauf que l'iPhone 15 est prévu pour septembre ou octobre 2023. Il est donc légitime de se demander si oui ou non Apple prendra les devants pour intégrer le port universel dès cette année, ou si la marque va jouer la montre aussi longtemps que possible.

Les nombreuses fuites qui ont fleuri sur Internet laissent penser que les iPhone 15 auront bien un port USB-C en Europe. De nouvelles photos montrent même les différentes couleurs auxquelles on devrait avoir droit. Du noir, du bleu pâle et du vert pastel. On remarque que le port entier est teinté, pas uniquement le pourtour. Cela donnerait un aspect plus homogène à l'ensemble, et reste cohérent avec cette autre fuite qui montre des câbles USB-C assortis aux iPhone 15.

Difficile de dire si la couleur réelle sera proche ou éloignée de celle de la photo, mais en l'état, elle n'est pas originale. La nuance de vert ressemble beaucoup à celle que l'on pouvait trouver sur l'iPhone 12 de 2020. Notez que même si le cliché est authentique, cela ne veut pas dire qu'un modèle vert sera disponible dès la sortie de l'iPhone 15. Apple a l'habitude de proposer de nouveaux coloris quelques mois après le lancement de son nouveau smartphone. Vers le printemps généralement.

Dans tous les cas, cette nouvelle fuite rassure quant à la volonté d'Apple de se plier aux exigences de la Commission Européenne, ce que l'entreprise ne semble pas prête à faire sur la question des batteries amovibles. On s'attend tout de même à un twist qui permettrait à la marque de garder un semblant de main mise sur son système. Des rumeurs récentes sur le port USB-C de l'iPhone 15 semblent aller dans ce sens.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2023