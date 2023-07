iPhone 15 : découvrez les nouveaux coloris qui habilleront le smartphone

Une fuite sur les réseaux sociaux chinois nous donne plus d’informations sur les coloris des futurs iPhone 15.

Les détails sur les iPhone 15 continuent d’arriver au compte goutte. À un peu moins de trois mois de leur officialisation, une nouvelle rumeur en provenance de Chine nous donne plus d’informations sur les choix esthétiques d’Apple concernant son produit vedette. En effet, selon un membre du réseau social Weibo, non seulement les iPhone 15 et 15 Plus seront proposés dans une robe vert menthe, assez « semblable à ce qui était proposé pour les iPhone 11 et 12″, mais de plus, les iPhone 15 Pro seront disponibles en rouge écarlate qui sera intense, mais beaucoup moins tout de même que la robe « Violet intense » des iPhone 14 Pro vendus actuellement.

Les informations relayées par 9 To 5 Mac proviennent d’un compte Weibo dont les fuites se sont jusqu’à maintenant révélées exactes. Les rendus créés par le site devraient nous donner un aperçu plus ou moins réaliste de l’apparence des futurs smartphones d’Apple. Cela dit, il faudra attendre le jour de la présentation officielle des iPhone 15 pour en avoir le cœur net.

Apple va proposer les iPhone 15 dans des coloris très flashy

Il est difficile d’être formel quant aux coloris des futurs iPhone 15. En effet, même si elle est imminente, la production des smartphones à la pomme n’a pas encore commencé. Cela signifie que les designers de la compagnie sont peut-être encore en train de tester de nouvelles couleurs. Ajoutons à cela que la rumeur annonce que le châssis des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pourrait être fait de titane.

Ce serait une excellente nouvelle en termes de solidité et de légèreté, mais appliquer correctement la peinture sur ce métal est un nouveau défi pour la firme de Cupertino. S’il se révèle trop coûteux d’appliquer une couche de « rouge écarlate » sur ses flagships, il ne fait nul doute que la compagnie reviendra vers des options plus faciles.

