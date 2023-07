Apple Plans s’offre une grosse mise à jour qui reprend les meilleures fonctionnalités de Google Maps

Apple Plans ne se cache plus de copier Google Maps, et c’est franchement tant mieux. Dans une récente mise à jour, l’application GPS de la marque à la pomme intègre plusieurs fonctionnalités présentes depuis un certain temps chez son rival, mais qui lui manquaient encore cruellement. Petit tour d’horizon.

S’il arrive parfois — rarement — à Apple Plans de devancer Google Maps sur certaines fonctionnalités, il faut bien admettre que celle-ci accuse la plupart du temps d’un cruel retard sur le patron des GPS. Aussi, quand de grosses mises à jour arrivent sur l’application, il s’agit réellement de grosses mises à jour, qui tendent à réduire l’écart avec son rival. Ça tombe bien, les utilisateurs en ont récemment eu droit à une nouvelle.

La première nouveauté va plaire aux citadins qui ont abandonné les transports en commun au profit d’un vélo. En effet, le deux-roues fait enfin son arrivée au sein de l’application, après des années réservées aux automobilistes et aux piétons. Dorénavant, l’application affiche diverses informations, du type de route emprunté par l’itinéraire au dénivelé que le cycliste devra grimper. Il est même possible d’éviter les zones à forte densité de voitures.

Sur le même sujet — Google Maps, Apple Plans, Waze : le gouvernement veut rendre les applications GPS plus écolos

Apple Plans se dote enfin de toutes ces fonctionnalités

La nouveauté ne s’arrête d’ailleurs pas là, puisque celle-ci concerne également les Apple Watch qui affichent désormais toutes ces informations sur son écran, en plus d’ajouter un guidage vocal qui vous évitera de sortir votre iPhone de votre poche durant votre trajet. Plutôt pratique pour maintenir sa concentration sur la route.

Autre nouveauté de taille, la vue immersive de Google Maps débarque enfin dans Apple Plans. Après avoir intégré la vue en 3D à ses cartes de villes, l’application apporte beaucoup plus de détails en affichant par exemple les tracés sur les routes, les espaces verts ou encore des versions très détaillées des bâtiments et monuments.

Ces ajouts sont pour le moment uniquement disponibles à Paris, ce qui permet de contempler l’Arc de Tromphe, la Tour Eiffel ou encore la cathédrale Notre-Dame en 3 D. On s’attend à ce que d’autres villes de France y aient bientôt droit, notamment Lyon qui, en plus de la capitale, a également reçu la dernière nouveauté du jour.

Cette dernière va tout particulièrement intéresser les gérants de commerce. Alors que Google leur permet depuis (presque) toujours de se créer une fiche dédiée sur laquelle ils peuvent remplir toute panoplie d’informations indispensables aux clients, des horaires d’ouverture aux informations de contacts et autres avis consommateurs, Apple Plans a longtemps omis d’ajouter cette fonctionnalité, préférant générer ces fiches automatiquement.

Pourtant, l’application a bien compris l’importance des commerces, mais plutôt du côté consommateur, en permettant notamment aux utilisateurs de signaler lorsque ces derniers sont surchargés. Avec Business Contact, la firme de Cupertino compte réparer cette erreur en donnant enfin plus de contrôle aux commerçants. Avec cette nouveauté, ces derniers pourront eux-mêmes gérer leurs fiches en profitant d’un avantage non négligeable : leur intégration à l’écosystème Apple.

Ainsi, les utilisateurs pourront demander à Siri ou faire une recherche à l’aide de Spotlight pour connaître le menu d’un restaurant, les prix de la dernière collection dans un magasin de vêtements, etc. De leur côté, les commerçants pourront modifier ces informations à tout moment, informations qui seront ensuite synchronisées entre toutes les plateformes.

Dernier cadeau : l’arrivée de Showcase, une fonctionnalité qui permet de communiquer en temps réel sur les promotions en cours ou les dernières actualités de son magasin, tout en livrant de nombreuses données d’analyse au gérant. Celle-ci est toutefois disponible uniquement aux États-Unis pour le moment.