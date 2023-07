AirPods Pro : les prochains écouteurs d’Apple pourraient être dotés d’un thermomètre intégré

Apple pourrait bientôt ajouter une nouvelle fonctionnalité à ses AirPods qui permettra aux utilisateurs de se soumettre à des examens pour détecter d'éventuels problèmes d'audition et vérifier leur température corporelle, a rapporté Mark Gurman de Bloomberg.

Apple travaille sur une nouvelle génération d’AirPods Pro, et on sait que celle-ci devrait arriver en même temps que les iPhone 15 en septembre prochain. Ils succèderont directement aux AirPods Pro 2 qui avaient été lancés au même moment l’année dernière, mais devraient cette fois-ci arriver avec de nombreuses nouveautés.

Parmi elles, on peut notamment citer un port USB-C. Comme vous le savez peut-être déjà, l’Union européenne a contraint les fabricants de smartphones à adopter une connectique universelle, et Apple n’échappe pas à la règle. Tous les iPhone 15 seront livrés avec un port USB-C, remplaçant l’ancien port propriétaire Lightning, et il devrait en être de même pour les nouveaux AirPods.

Les AirPods Pro arrivent avec deux fonctionnalités dédiées à la santé

En plus du port USB-C, le journaliste Mark Gurman évoque déjà l’arrivée de deux fonctionnalités dédiées à la santé. Gurman écrit qu'Apple étudie comment positionner et commercialiser les AirPods Pro en tant qu'aide auditive après que la FDA ait facilité l'achat d'options en vente libre pour les Américains l'année dernière. Il rapporte que l'entreprise a récemment embauché des ingénieurs ayant travaillé sur des appareils auditifs traditionnels dans le cadre de cette initiative.

Les AirPods Pro de nouvelle génération devraient permettre à leurs propriétaires de détecter d’éventuels problèmes d’audition. La fonction de test auditif diffusera différents sons et tonalités à travers les AirPods afin de déterminer la qualité de l'audition d'une personne, selon Gurman. Cette fonction serait similaire à l'application ECG de l'Apple Watch, qui vérifie les problèmes cardiaques.

Mais ce n’est pas tout. Gurman indique également que « des travaux d'ingénierie sont en cours pour ajouter des capteurs aux AirPods afin qu'ils puissent déterminer la température corporelle via le canal auditif de l'utilisateur ». Vos AirPods pourraient donc se transformer en véritable thermomètre, comme ce sera également le cas du prochain Pixel 8 Pro grâce à un capteur de température dédié à l’arrière. Il reste maintenant à savoir laquelle des fonctionnalités à l’étude sera présente dans la prochaine génération d’AirPods Pro, prévue d’ici un peu moins de 3 mois seulement.