iPhone 15 : attention, la recharge sans fil de BMW peut casser les smartphones

Les propriétaires de BMW qui possèdent également le dernier iPhone 15 devraient y réfléchir à deux fois avant de recharger leur appareil sans fil dans leur véhicule, car certains ont eu une très mauvaise expérience.

La semaine dernière, des utilisateurs d'iPhone 15 se sont rendus sur des forums en ligne et des plateformes de médias sociaux pour faire part de leurs inquiétudes. Des rapports récents suggèrent que l'utilisation du socle de recharge sans fil des véhicules BMW peut entraîner des problèmes avec la puce NFC de l'iPhone 15, affectant des fonctions telles qu'Apple Pay et les clés de voiture numériques.

En effet, des propriétaires signalent qu’après avoir rechargé leur iPhone 15 sur le socle de recharge sans fil de leur véhicule, la puce NFC, un composant essentiel responsable de fonctionnalités telles qu'Apple Pay, cessait tout simplement de fonctionner. Pour ne rien arranger, lorsque le téléphone redémarre, il passe en mode de récupération des données et affiche un écran blanc.

Les voitures BMW font dysfonctionner les iPhone 15

La puce NFC est un élément essentiel de l'iPhone, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements sans contact via Apple Pay et même de déverrouiller et de démarrer leur voiture grâce à des clés de voiture numériques. Pour rappel, BMW avait été l’un des premiers à être compatibles avec cette fonctionnalité dès 2020. Le constructeur automobile a même fini par rendre ses voitures compatibles avec certains smartphones Android éligibles.

Malheureusement, il ne semble pas y avoir de solution directe à ce problème. Certains clients concernés ont vu leurs iPhone remplacés par Apple après qu'il a été confirmé que la puce NFC présentait effectivement un dysfonctionnement. Toutefois, les appareils de remplacement semblent tout aussi vulnérables au même problème, laissant les utilisateurs dans une boucle frustrante sans solution permanente en vue.

Pour l’instant, on ne sait pas s’il s’agit d’un problème logiciel, ou pire encore, un problème matériel. Cette dernière solution empêcherait Apple de le corriger avec une simple mise à jour, et provoquerait probablement un changement rapide des composants utilisés dans les véhicules de BMW.

Bien que les plaintes actuelles proviennent principalement d'utilisateurs de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, il est raisonnable de supposer que ce problème peut affecter d'autres modèles d'iPhone 15, y compris l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Plus. Ceux-ci utilisent les mêmes composants au niveau de la batterie et de la recharge sans fil, donc on imagine qu’ils pourraient eux aussi être concernés.