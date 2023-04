BMW vous permet d’ouvrir votre véhicule avec un smartphone Android, mais pas n’importe lequel

Les propriétaires d'une voiture BMW vont enfin pouvoir utiliser un smartphone Android pour déverrouiller et démarrer leur véhicule. Le constructeur allemand met enfin son application Digital Key Plus à leur disposition, deux ans après le lancement de l'application sur iPhone.

Crédit : BMWBMW avait inauguré l’application Digital Key Plus sur iPhone en janvier 2021. Cette dernière permet de verrouiller, déverrouiller et même de démarrer certains modèles de véhicules de la marque allemande sans devoir dégainer son smartphone (ou sa montre connectée, la clé électronique étant compatible avec les Apple Watch). À l’époque, certains observateurs regrettaient que cette app pourtant très pratique ne soit pas compatible Android, le système d’exploitation le plus utilisé au monde. Il était temps que BMW pense à cette catégorie d’utilisateurs.

À lire — Essai BMW i7 xDrive60 : les geeks ont enfin trouvé leur limousine

La raison de cette limitation tenait principalement à l’utilisation de la puce U1, introduite avec l’iPhone 11 et l’Apple Watch Series 6, qui utilise la technologie Ultra Wide Band pour des fonctions de reconnaissance spatiale. BMW déclare ainsi : « cette technologie permet une localisation très précise avec un maximum de sécurité. Sa précision garantit également que le risque d’attaques par relais, où le signal radio est brouillé ou intercepté, est pratiquement éliminé ».

Les smartphones Android les plus prestigieux peuvent utiliser l'app Digital Key Plus de BMW

La dernière version de l’application Digital Key Plus est enfin disponible sur Android. Cela dit, seuls certains mobiles pourront l’utiliser pleinement, puisque la fonctionnalité n’est accessible que sur les smartphones les plus récents de Samsung et de Google tournant sous Android 13. Voici la liste des appareils compatibles :

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Note 20 Ultra

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 6 Pro

Par ailleurs, tous les véhicules de la marque de Munich n’acceptent pas la Digital Key Plus. Selon le constructeur, seules les voitures fabriquées depuis novembre 2022 peuvent actuellement profiter de l’application. Selon les représentants de la compagnie, « une future mise à jour du logiciel à distance permettra d’étendre cette capacité aux véhicules fabriqués avant novembre 2022 ».

Source : BMW