Apple préparerait son propre moteur de recherche pour préparer l’après Google

Apple et Google ont tous deux conclu un accord commercial très lucratif. La firme de Cupertino pousse ses utilisateurs à utiliser le moteur de recherche de Google, et reçoit une part des bénéfices ainsi réalisés par Alphabet. Selon Bloomberg, cette entente pourrait prendre fin plus tôt qu’on ne le pense.

Assez étonnamment, et malgré ses énormes moyens et son savoir-faire, Apple n'a jamais créé de moteur de recherche. La compagnie est pourtant connue pour vouloir contrôler l’ensemble de sa chaîne de production, que ce soit en termes matériels, en concevant les puces de ses propres smartphones, tablettes et ordinateurs, que sous l’aspect logiciel, avec iOS, macOS et watchOS, des systèmes notoirement « fermés ». Apple et Google ont conclu un accord remis en cause par la justice américaine qui impose Google comme moteur de recherche par défaut sur les iPhone, MacBook et autres iPad. Cet échange de bons procédés rapporterait 8 milliards $ à la compagnie.

D’après le journaliste américain, si l’entreprise réussissait à déployer son propre moteur de recherche, elle pourrait potentiellement générer des revenus équivalents à ceux de l’Apple Watch, les montres connectées les plus vendues au monde, et ont permis d’ajouter entre 14 et 18 milliards $ au bilan comptable de la compagnie en 2022. Il se pourrait donc bien qu’Apple prépare son propre moteur de recherche.

Croquer une part toujours plus grosse du marché est dans l’ADN d’Apple. Et le marché en question, c’est majoritairement les 162 milliards de dollars générés en 2022 par Google Search et la publicité. Si, pour l’heure, l’hégémonie de Google, avec les 62 % de parts de marché de Chrome, semble incontestable, il y aurait peut être une demande pour un moteur de recherche plus sécurisé et mieux adapté à l’écosystème Apple. D’après une source du site, ce moteur de recherche maison existe déjà. En partie.

Ses fonctionnalités sont utilisables dans les applications iOS telles que l’App Store, Plans, ou Apple TV, et sous macOS Sonoma, par exemple, l’outil Spotlight permet d’effectuer des recherches en ligne. Par ailleurs, les ingénieurs de la compagnie travailleraient à « renforcer cette technologie avec de nouveaux outils d’IA générative ».

Source : Bloomberg