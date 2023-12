L’iPhone sera-t-il bientôt compatible avec Google Pay ?

Apple serait sur le point d’accepter d’ouvrir l’usage du capteur NFC à d’autres usages. Cette décision serait prise par la firme pour éviter une amende imposée par l’Europe pour abus de position dominante. Cette ouverture permettrait l’arrivée d’autres moyens de paiement dans l’iPhone, comme Alipay, PayPal ou Google Pay. Explications.

Le capteur NFC de l’iPhone n’est pas un composant comme les autres. Puisqu’il est associé à des usages sensibles, notamment le paiement sans contact, Apple est particulièrement réticent à l’idée de le rendre accessible à d’autres fournisseurs de services. Bien sûr, en refusant d’ouvrir l’accès au NFC des iPhone, Apple s’est attiré des plaintes de la concurrence qui estime qu’elle est défavorisée.

En 2019, celle-ci a déposé une plainte auprès de la Commission Européenne pour abus de position dominante. Deux ans plus tard, en octobre 2021, l’Europe a donc ouvert une enquête qui, si elle est concluante, mènerait à une grosse amende, comme elle sait le faire quand il s’agit de réprimander un membre des GAFA. Et naturellement, Apple veut éviter de devoir payer cette amende potentielle, comme celle subie par Meta en début d'année de 1,2 milliard d'euros. Pour cela, la firme aurait donc pris une décision historique.

Apple veut bien ouvrir la puce NFC de l'iPhone aux concurrents

Selon l’agence de presse Reuters, qui cite trois sources proches du dossier différentes, Apple aurait décidé d’ouvrir suffisamment l’usage de sa puce NFC pour permettre à d’autres opérateurs de paiement d’entrer dans l’écosystème de la firme. Parmi eux, citons Google Pay, PayPal ou encore Alipay et Wechat Pay, dex services très utilisés par les consommateurs chinois. Le but pour Apple est de montrer patte blanche et de ne pas subir l'amende. Reste à savoir si cela suffira, car l'Europe n'a pas encore annoncé la clôture de l’enquête.

En revanche, contrairement aux idées reçues, ce n’est pas entièrement à cause d’Apple que les Franciliens ne peuvent toujours pas valider leur trajet en métro, bus, RER et transilien avec leur iPhone. C’est le préfet de la région Ile de France qui a dénoncé le contrat originel signé en 2022 entre la régie des transport régionaux et la firme américaine. Cela a reporté encore une fois le projet de compatibilité entre l’iPhone et les titres de transport. La mise en service est désormais prévu pour 2024, avant l’ouverture des Jeux Olympiques.

