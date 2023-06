Vision Pro : Apple pourrait être forcé à changer le nom du casque, voici pourquoi

Choisir le nom d’un produit qui sera commercialisé à l’international pose un lot de défi pour une entreprise, et le Vision Pro pourrait bien être le prochain produit qui se retrouvera dans une situation délicate, notamment à cause de Huawei.

Il y a quelques jours maintenant, Apple dévoilait officiellement le Vision Pro, son casque de réalité mixte qui avait l’ambition de révolutionner le marché. L’appareil, qui n’arrivera qu’au début de l’année prochaine aux États-Unis, devrait au cours des mois qui suivent être lancé dans d’autres pays à l’international.

Cependant, il semblerait qu’Apple fera face à un problème de taille s’il compte commercialiser son casque en Chine. En effet, il y a maintenant 4 ans, le géant chinois Huawei avait déjà déposé la marque Vision Pro en 2019.

Huawei pourrait forcer Apple à changer le nom de son casque

Le numéro de la marque déposée Vision Pro en Chine porte le numéro 38242888, et relève de la classe internationale 9. Les droits exclusifs de Huawei sur la marque sont valables du 28 novembre 2021 au 27 novembre 2031. L'utilisation approuvée couvre divers produits et services, notamment les téléviseurs LCD, les équipements radio, et vous vous en doutez, les appareils de réalité virtuelle montés sur la tête.

Cette découverte indique qu'Apple pourrait ne pas être en mesure d'utiliser le nom “Vision Pro” pour son casque en Chine. Apple pourrait donc être contraint de changer le nom du casque lors du lancement de l'Apple Vision Pro dans le pays, mais le géant pourrait tout simplement décider de ne pas commercialiser le casque en Chine pour éviter de tels problèmes. Une autre solution serait de négocier avec Huawei les droits d'utilisation de la marque Vision Pro en Chine.

L'enregistrement par Huawei de la marque Vision Pro ne concerne évidemment pas directement Apple. Le géant chinois possède déjà deux gammes de produits associés au terme “Vision”, à savoir les Huawei Vision Glass, ses premières lunettes intelligentes, et la série Huawei Vision Smart Screen. L'enregistrement de la marque Vision Pro pourrait donc avoir été une mesure préventive pour des ajouts potentiels à la série Vision Smart Screen.

En attendant d’en savoir davantage au sujet de ce souci juridique, le célèbre journaliste Mark Gurman a annoncé qu’Apple envisageait déjà la production de versions moins onéreuses de son casque. Un appareil « Vision » classique pourrait arriver d’ici ces prochaines années, à un tarif bien inférieur aux 3500 dollars du Vision Pro.