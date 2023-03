iPhone 15 : Apple prévoit un gros succès commercial grâce à la puce A17 Bionic gravée en 3nm

Apple s'attend à vendre beaucoup d'iPhone 15 dès le mois de septembre 2023. Son nouveau smartphone sera équipé de ce qui se fait de plus fin et efficient en matière de SoC à l'heure actuelle, un processeur A17 Bionic.

Les iPhone 15 devraient sortir en septembre 2023. Cette nouvelle génération d’appareils devrait marquer un tournant dans le monde des smartphones et de la technologie, puisqu’ils vont marquer le passage à une gravure plus fine. La puce Apple Silicon A17 Bionic conçue par la firme à la pomme et fabriquée par TSMC sera en effet gravée en 3 nm. Si nous sommes habitués à ce que les performances de nos smartphones s’améliorent d’une génération à l’autre, les gains apportés par le nouveau processeur sont, sur le papier tout du moins, très conséquents.

Selon GSM Arena, le processeur A17 Bionic devrait consommer 35 % moins d’énergie que son prédécesseur. Aucune information n’a encore filtré concernant les performances brutes de l’iPhone 15, mais même si on ne constate aucune amélioration dans ce secteur, les économies faites sur la facture d’électricité pourraient garantir le succès des prochains smartphones d’Apple.

Les processeurs A17 Bionic des iPhone 15 Pro seront gravés en 3nm

Bien évidemment, seuls les modèles les plus onéreux de la gamme, les iPhone 15 Pro, iPhone Pro Max, et l’hypothétique iPhone 15 Ultra bénéficieraient de ce processeur de nouvelle génération. Ces appareils devraient jouir d’un nouveau design, sans bouton physique, d’un capteur photo périscope, et bien évidemment d’un port USB-C, puisque l’Union européenne impose aux dépens de la prise Lightning.

Apple sera le seul fabricant de smartphones à proposer des processeurs gravés en 3 nm en 2023, ce qui d’après les experts, devrait susciter une forte demande pour ce type de produits. Après le véritable four que constitue l’iPhone 14, la firme de Cupertino se prépare donc à faire un véritable carton avec son futur smartphone. Les « simples » iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne seront équipés que du A16 Bionic qui équipe l'iPhone 14 Pro Max. Disons-le donc, c'est déjà une bête de course. Les clients les moins fortunés pourront donc s’orienter vers les modèles d’entrée de gamme sans rien sacrifier à la performance.

