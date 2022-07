iPhone 14 : des répliques de tous les modèles se dévoilent en vidéo avant le lancement

Les iPhone 14 ne sont pas attendus avant le mois de septembre 2022, mais l’ensemble des nouveaux modèles ont déjà été comparés les uns aux autres en vidéo. Il s’agissait bien sûr de répliques, mais celles-ci sont très fidèles à la réalité.

Il y a quelques semaines, le YouTubeur Unbox Therapy avait réussi à mettre la main sur une réplique très convaincante du prochain iPhone 14 Pro Max, et avait pu le comparer en vidéo avec son prédécesseur, l’iPhone 13 Pro Max. Le vidéaste a finalement réussi à se procurer tous les autres modèles, ce qui nous permet désormais d’avoir un aperçu de l’ensemble de la série 14.

Comme on peut le voir dans sa vidéo, la nouvelle série d’iPhone 14 abandonne le format mini pour un nouveau modèle 14 Max, qui a été évoqué assez régulièrement dans les rapports précédents. L’iPhone 14 Max reprendra le même design que l’iPhone 14 classique, mais la même taille que l’iPhone 14 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces.

Les iPhone 14 sont légèrement plus grands que leurs prédécesseurs

Lorsque le Youtubeur a comparé les dimensions des répliques basées sur des fichiers 3D aux modèles actuels, il s’est rendu compte que les nouveaux iPhone 14 étaient pour la plupart un peu plus grands que les iPhone 13. On imagine qu’Apple a légèrement modifié les dimensions de ses smartphones pour non seulement pouvoir inclure une batterie plus grande, mais également pour empêcher les utilisateurs de réutiliser les coques des modèles précédents.

On sait également qu’Apple prévoit de faire des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ses meilleurs smartphones en photo, notamment grâce à l’arrivée d’un capteur principal plus grand de 48 MP. Ce dernier fait significativement augmenter l’épaisseur des smartphones et la taille du modèle photo à l’arrière, ce qui devrait rendre les appareils encore plus bancals sur une table.

Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en savoir davantage au sujet de tous les iPhone, puisqu’on sait désormais à quelle date Apple pourrait tenir sa Keynote en septembre. Pour les plus impatients d’entre vous, on vous rappelle qu’il est déjà possible de précommander un modèle d’iPhone 14 personnalisé chez Caviar, mais les prix sont très élevés.