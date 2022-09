Qualcomm présente deux Snapdragon pour booster les smartphones abordables

Qualcomm dévoile deux nouveaux processeurs pour les smartphones abordables : les Snapdragon 6 Gen 1 et 4 Gen 1. Ces deux SoC vont remplacer le Snapdragon 695 et le Snapdragon 480+, respectivement. Ils apportent une meilleure finesse de gravure sur leur gamme respective, avec comme principale conséquence une baisse de la consommation d’énergie et une amélioration des performances, notamment en photo. Les premiers smartphones équipés sont attendus courant 2023.

Généralement, quand nous dédions un article à un processeur mobile, il s’agit d’un modèle haut de gamme. Le Snapdragon 8+ Gen 1 ou le Dimensity 9000+ pour ne citer que les plus récents. Ce sont des modèles emblématiques, puisqu’ils animent les smartphones les plus chers. Ils concentrent tout ce que Qualcomm et MediaTek font de mieux, en termes d’optimisation, de puissance, de finesse de gravure et de connectivité.

Mais, une fois que ces innovations ont été lancées sur le haut de gamme, l’intérêt est d’en faire profiter les segments moins onéreux. Chez Qualcomm, cela se traduit par une déclinaison sur la série 7, puis la série 6 et enfin la série 4. Après l’arrivée du Snapdragon 8 Gen 1, le fondeur californien avait donc remplacé le Snapdragon 778G+ par le Snapdragon 7 Gen 1, présenté en mai 2022. Nous attendons d’ailleurs impatiemment le premier smartphone équipé.

Deux nouveaux Snapdragon pour les smartphones abordables

Et cette semaine, Qualcomm continue en dévoilant les Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1, pour remplacer commercialement le Snapdragon 695 et le Snapdragon 480+, même si ces derniers resteront encore au catalogue au moins jusqu’en 2023. En effet, les premiers samples seront livrés fin 2022. Et les premiers modèles équipés ne sont attendus qu’au premier trimestre 2023 pour le Snapdragon 6 Gen 1, chez Motorola notamment, et le troisième trimestre pour le Snapdragon 4 Gen 1, chez Vivo (via sa marque IQOO) par exemple.

L’évolution la plus intéressante concerne le Snapdragon 6 Gen 1, qui a fait l'objet de rumeurs récentes. Deux raisons à cela. D'abord parce que la finesse de gravure passe à 4 nm LPE, comme le Snapdragon 8 Gen 1 et le Snapdragon 7 Gen 1. C’est la première fois qu’un modèle de la série 6 passe à 4 nm (auparavant, nous étions sur du 4 nm).

Des capteurs photo 108 MP bientôt dans des téléphones à moins de 400 euros ?

Seconde raison de l'intérêt du Snapdragon 6 Gen 1 : le modem intégré passe du X51 au X62, comme le Snapdragon 7 Gen 1. Ce nouveau modem est plus rapide, que ce soit en 5G ou en LTE. Il est en outre le premier modèle de la série 6 à être compatible WiFi 6E. Son processeur est équipé de huit cœurs Kryo, 4 puissants cadencés à 2,2 GHz et quatre moins énergivores. Il dispose d’un nouveau GPU, bien évidemment. Son coprocesseur d’image gère les capteurs photo jusqu’à 108 MP. Enfin, il est compatible LPDDR5, la nouvelle génération de RAM mobile.

Évoquons aussi le Snapdragon 4 Gen 1. Il est gravé en 6 nm, une première dans la série 4 (les précédents étaient gravés en 8 nm). Il dispose de huit cœurs, dont deux gourmands, des Cortex-A78 cadencés à 2 GHz. Les gains de puissance des CPU et du GPU sont significatifs, mais moins impressionnants que les améliorations apportées au Snapdragon 6 Gen 1. Il profite du modem Snapdragon X51, que nous retrouvons déjà dans le Snapdragon 480/480+. Celui-ci est compatible 5G, LTE catégorie 15, WiFi ac et Bluetooth 5.2. Son coprocesseur d’image Spectra a été renforcé pour gérer les capteurs photo de 108 MP, contre 64 MP précédemment.