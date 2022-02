iPhone 14 Pro : le double trou dans l’écran devrait ressembler à ça

Les iPhone 14 Pro refont parler d'eux, des mois avant la keynote d'Apple. Inspiré par les dernières fuites, un designer a développé des rendus 3D du design des futurs smartphones d'Apple. On y découvre un double trou dans l'écran tactile.

Avec les iPhone 14, Apple va revoir de fond en comble le design de ses smartphones. Sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, les deux éditions haut de gamme, le géant de Cupertino va tirer un trait sur la fameuse encoche. Pour la première fois, Apple loge les capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID dans un trou dans l'écran.

D'après les dernières informations apparues sur la toile, Apple ne se contenterait pas d'une petite cavité dans l'écran. Sur le dessus de la dalle des iPhone 14 Pro, on trouverait un poinçon allongé, en forme de pilule. Ce poinçon, analogue à celui de certains téléphones Android, embarquerait les capteurs Face ID.

Un nouvel aperçu du double trou dans l'écran des iPhone 14 Pro

En plus de cette cavité déjà imposante, on trouverait également un minuscule trou sur la même ligne. Ce trou renfermerait le capteur photo pour les selfies. Contrairement aux premières rumeurs apparues concernant le design des iPhone 14 Pro, Apple ne serait pas parvenu à faire rentrer tous les capteurs (Face ID et webcam) dans une seule cavité. De facto, les smartphones se retrouveraient avec un double trou, une première sur le marché.

Sur base de ces fuites, le designer Volodymyr Lenard a mis au point des rendus 3D montrant le design présumé des iPhone 14 Pro et Pro Max. Le talentueux graphiste a publié les images sur son compte Instagram il y a quelques jours. Le designer a cherché à imaginer à quoi pourrait ressembler les futurs iPhone une fois mis en avant sur le site web d'Apple.

Comme prévu, on y aperçoit un double trou composé d'un poinçon allongé comme une pilule et une petite cavité plus discrète. Du reste, le design n'a rien d'étonnant. On retrouve les mêmes tranches plates que sur les iPhone 13. De même, un bloc photo proéminent qui ressort de la structure est visible sur la face arrière. Pour mémoire, Apple devrait présenter les iPhone 14 Pro dès septembre prochain.