iPhone 14 Pro : écran troué, double capteur photo avant…le changement de design se confirme

Le design des iPhone 14 Pro se confirme à nouveau. D'après un leaker, Apple aurait décidé de glisser les capteurs nécessaires à Face ID dans un trou en forme de pilule. Le géant de Cupertino pourrait-il intégrer un double capteur photo à ses futurs smartphones haut de gamme ?

Peu après la sortie des iPhone 13, une myriade d'informations à propos des futurs iPhone 14 sont apparues sur la toile. D'après les fuites, Apple abandonnerait finalement l'encoche. Pour la première fois, le fabricant logerait tous les capteurs nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID dans un trou dans l'écran. C'est notamment ce qu'affirme Ming Chi Kuo, célèbre analyste financier, et Mark Gurman, un journaliste chez Bloomberg.

Comme annoncé par plusieurs sources réputées, ce changement de design serait réservé aux iPhone 14 Pro et Pro Max, les deux éditions les plus premium de la future gamme. De leur côté, les modèles plus abordables devraient à nouveau se contenter d'une encoche raccourcie, similaire à celle des iPhone 13.

Lire aussi : Apple pourrait se débarrasser des cartes SIM en 2022 avec les iPhone 14

Un double capteur photo pour les iPhone 14 Pro ?

Alors que la keynote n'est prévue que dans quelques mois, un leaker appelé DylanDKT a corroboré les dernières fuites en date sur son compte Twitter. “Je suis en mesure de corroborer les informations concernant la caméra perforée des modèles Pro de l'iPhone 14. Le hardware pour Face ID sera placé sous l'écran”, explique DylanDKT dans un tweet. Sans surprise, le fonctionnement des capteurs TrueDepth n'a pas “été affecté négativement par ce changement” de design, avance l'informateur. FaceID devrait fonctionner de la même manière que sur les précédents modèles.

D'après les informations du leaker, le trou dans l'écran serait en forme de “pilule”. En règle générale, les poinçons allongés, à la manière d'une pilule de médicament, sont réservés aux terminaux qui abritent un double capteur photo frontal. Interrogé par un internaute sur Twitter, l'informateur précise bien que l'écran des iPhone 14 Pro n'est pas marqué par un simple trou.

On imagine donc qu'Apple pourrait inclure deux capteurs photo sur la face avant de ses iPhone pour garantir de meilleurs selfies. De leur côté, les capteurs pour FaceID seraient plutôt logés sous l'écran plutôt que dans la cavité. En attendant des informations officielles, on vous conseille de prendre ces informations avec du recul. Cependant, l'informateur s'est déjà distingué grâce à des informations qui se sont corroborées par la suite, concernant par exemple les derniers MacBook Pro.