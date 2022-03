iPhone 14 Pro : des rendus nous donnent un meilleur aperçu du nouveau design sans encoche

Apple va dévoiler à l’automne prochain une nouvelle génération d’iPhone 14, qui devrait se montrer assez révolutionnaire par rapport aux modèles actuels, puisque les versions Pro et Pro Max adopteront un nouveau design.

Alors que l’iPhone 14 serait le dernier smartphone d’Apple avec une encoche, les modèles Pro et Pro Max vont eux bénéficier d’un nouveau design avec deux poinçons en haut de l’écran. Bien que la présentation officielle des smartphones n’ait pas lieu avant la fin de l’année, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi les téléphones devraient ressembler.

En effet, la semaine dernière, nos confrères de 91mobiles avaient réussi à mettre la main sur des fichiers CAD qui dévoilaient le design des derniers prototypes d’iPhone 14 Pro en date du fabricant, et celui-ci s’annonce bien différent de l’iPhone 13 Pro. Le designer David Kowalski de @xleaks7 a ainsi pu créer de nouveaux rendus qui nous donnent un meilleur aperçu du redesign de l’appareil.

L’iPhone 14 Pro abandonne l’encoche pour une pilule et un poinçon

Cette année, les iPhone 14 et 14 Pro Max vont bénéficier d’un poinçon en haut de l’écran, comme la plupart des smartphones Android depuis des années, mais celui-ci aura la particularité d’être accompagné d’une pilule abritant les capteurs TrueDepth pour Face ID. Comme on peut le voir sur les rendus, bien que l’encoche soit absente, les capteurs occupent tout de même toujours beaucoup de place en haut de l’écran.

À l’arrière, on remarque que les capteurs photo sont légèrement plus proéminents que sur la génération précédente. En cause, le passage de capteurs de 12 MP à des capteurs de 48 MP plus gros. On imagine donc que les smartphones seront sensiblement plus bancals lorsqu’ils seront posés sur une table sans coque.

En plus de l’arrivée de nouveaux capteurs photo, on s’attend également à ce que les iPhone 14 profitent d’une meilleure autonomie que leurs prédécesseurs, notamment grâce à une nouvelle puce 5G et Wi-Fi gravée par TSMC. Enfin, on sait que contrairement aux années précédentes, tous les modèles d’iPhone 14 ne bénéficieraient pas de la même puce A16 d’Apple, puisque les modèles 14 et 14 Max devraient se contenter d’une puce A15.

Source : Pigtou