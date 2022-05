iPhone 14, Apple Watch Series 8, AirPods Pro 2 : la keynote aurait lieu le 13 septembre 2022

Les iPhone 14, Apple Watch Series 8 et les AirPods Pro 2 seraient annoncés dès le 13 septembre 2022. Plusieurs mois avant l'annonce, une fuite est venue divulguer la date de la keynote.

Citant des sources anonymes proches de la question, iDropNews affirme que la keynote consacrée aux iPhone 14 aura lieu le mardi 13 septembre 2022. C'est cohérent avec les habitudes de la marque. L'an dernier, Apple avait d'ailleurs levé le voile sur les iPhone 13 le mardi 14 septembre 2021. Sauf surprise, la conférence débutera à 19h, heure de Paris.

En dépit des bouleversements provoqués les dernières mesures de confinement en Chine, Apple n'aurait pas pris de retard sur son calendrier de production. D'après la dernières informations apparues sur la toile, le géant de Cupertino devrait bientôt lancer la fabrication en série de sa gamme de smartphones.

Que réserve la future keynote d'Apple ?

D'après les sources interrogées par iDropNews, Apple n'a pas encore décidé si la keynote se déroulera exclusivement en ligne. Il est possible que la marque choisisse de revenir aux présentations “à l'ancienne” en invitant des journalistes au Steve Jobs Theater de son campus. “Apple ne veut pas prendre de décision irréfléchie et devoir ensuite reculer parce que les cas de COVID sont en hausse, de sorte que l'entreprise décidera le plus proche possible de la date de l'événement quel chemin elle prendra”, détaille le média spécialisé.

Les iPhone 14 seront les stars de la conférence. Cette année encore, Apple va décliner la gamme en 4 modèles, deux éditions haut de gamme et deux versions plus abordables. Le groupe profiterait aussi de la keynote pour annoncer les Apple Watch Series 8, avec un probable nouveau design anguleux, et les AirPods Pro 2, une nouvelle génération d'écouteurs avec réduction de bruit active. Apple aurait décidé de retirer la fameuse tige destinée au microphone. La firme opterait pour un design plus compact dans la lignée des écouteurs de Samsung, les Galaxy Buds.

D'après les informations glanées par iDrop News, les prix des iPhone Pro vont augmenter. Apple prévoit d'augmenter le prix de l'iPhone 14 Pro jusqu'à 1099 dollars. De son côté, l'iPhone 14 Pro Max serait proposé à partir de 1199 dollars. Les prix seraient donc en hausse de 100 dollars. Cette augmentation devrait également se répercuter sur les clients européens, et notamment français.

Source : iDropNews