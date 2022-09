AirPods Pro 2 : les nouveaux écouteurs sans fil arrivent avec les iPhone 14 le 7 septembre

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous entendons parler des AirPods Pro 2, et Apple s’apprêterait finalement à dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme d’ici quelques jours.

Les nouveaux iPhone 14 et les Apple Watch Series 8 n’arriveront vraisemblablement pas seuls à l’occasion de l’événement « Far Out » d’Apple, qui se tiendra mercredi 7 septembre prochain. Selon Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg, la société s’apprête également à introduire une nouvelle génération d’écouteurs AirPods Pro 2.

Ces AirPods Pro 2 avaient fait parler d’eux il y a plusieurs mois déjà, quand nous avions appris que les écouteurs allaient conserver un design très similaire aux oreillettes actuelles, malgré l’arrivée de plusieurs nouveautés du côté de la fiche technique. On pense notamment à la capacité de détecter la fréquence cardiaque et même de fonctionner comme une aide auditive, mais il faudra attendre la présentation officielle pour savoir si Apple a ou non décidé de garder ces fonctionnalités sur la version finale.

Les AirPods Pro 2 arrivent d’ici seulement quelques jours

L’arrivée des AirPods Pro 2 est une excellente nouvelle pour les fans d’Apple qui souhaitent changer d’écouteurs, puisque la génération précédente est sortie depuis octobre 2019, soit il y a trois ans. Il était donc temps pour Apple d’améliorer ses écouteurs sans fil haut de gamme, qui font aujourd’hui pâle figure face à divers concurrents tels que les Sony WF-1000XM4 ou encore les Nothing Ear 1, qui proposent des résultats très compétitifs pour un prix beaucoup plus accessible.

Quoi qu’il en soit, nous attendons ces nouveaux AirPods Pro 2 avec impatience, même si ces derniers opteront toujours pour une connectique Lightning plutôt que pour de l’USB-C. Au niveau de leur tarif, ils devraient être placés au même niveau que leurs prédécesseurs à leur sortie, c’est-à-dire 279 euros en France.

On devrait avoir enfin droit au Bluetooth 5.2, une norme déjà adoptée par tous les concurrents d’Apple et qui utilise le codec LC3 pour transmettre le son plus efficacement, mais il s’agirait du premier produit du fabricant américain à l’utiliser. Les écouteurs seraient également dotés d’un processeur H1 mis à jour, qui pourrait offrir des performances et une autonomie en hausse.

