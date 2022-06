Apple Watch : vous pouvez désormais regarder YouTube sur votre montre connectée grâce à cette application

Le développeur Hugo Mason a créé une application baptisée WatchTube, qui permet de se rendre et de visionner des vidéos YouTube depuis son Apple Watch. Malgré son écran sans conteste trop petit pour la chose, l’application fonctionne à merveille et propose toutes les fonctionnalités de recherche et de curation de contenu que l’on retrouve sur YouTube.



On ne saurait pas vraiment dire à qui elle s’adresse, mais elle est là. Sur Reddit, le développeur Hugo Mason a présenté WatchTube, une application qui permet de regarder des vidéos YouTube sur son Apple Watch. Pas vraiment le support le plus adapté, on en conviendra, mais le client a au moins le mérite d’exister. D’autant qu’il est particulièrement complet : on y retrouve toutes les fonctionnalités qui rendent la navigation agréable sur l’application originelle.

Ainsi, il est possible de rechercher des vidéos, d’accéder à son historique de visionnage, de s’abonner à une chaîne ou encore de voir ses recommandations sur le fil d’actualité, bref, absolument tout ce qu’il est possible de faire sur YouTube, mais sur son Apple Watch. Les utilisateurs peuvent même accéder aux Tendances ainsi qu’aux Shorts, qui sont peut-être d’ailleurs plus adaptés au format de l’écran.

YouTube pour Apple Watch, mais pourquoi (pas) ?

Car c’est bien là le véritable problème de l’application. Si celle-ci peut s’avérer un peu lente par moment (environ 20 à 30 secondes pour afficher les résultats d’une recherche, comme le notent nos confrères de Numerama), elle est avant tout limitée par l’appareil à laquelle elle se destine. On peut parier sans trop se mouiller qu’Apple ne prévoyait pas vraiment que sa montre servirait à visionner des vidéos lors de sa création.

Ce qui n’empêche pas Hugo Mason de prévoir plusieurs mises à jour WacthTube dans une future proche. Il a entre autres annoncé un mode audio dédié l’écoute de musique. Pour l’heure, l’application est déjà disponible sur l’App Store depuis votre Apple Watch. Néanmoins, il se pourrait que la firme de Cupertino ou même Google n’apprécient pas vraiment la manœuvre et décide de retirer le client du store.

