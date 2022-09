iPhone 14 : Apple fait exploser le prix du remplacement de la batterie

L'iPhone 14 coûte très cher, et en remplacer la batterie aussi. Apple a augmenté le tarif de cette prestation de 58% en France, passant ainsi à 119 euros.

Le prix des iPhone 14 en France a augmenté par rapport à la génération précédente, et Apple ne s'est pas fait uniquement plaisir sur le tarif de ses produits finis. La marque à la pomme va aussi facturer bien plus cher le remplacement de batterie des mobiles de la série. Sur le site officiel d'Apple, on constate qu'il en coûte 75 euros pour effectuer cette opération pour un modèle d'iPhone 13. Pour un iPhone 14, il faut compter 119 euros, soit une hausse spectaculaire de 58% en un an.

Aux États-Unis, où le prix hors-taxe de l'iPhone 14 est resté sur les mêmes bases que celui de l'iPhone 13, l'augmentation est de 43%, passant de 69 à 99 dollars. Au Royaume-Uni, il faut compter 105 livres au lieu de 69 précédemment. Apple n'a pas communiqué sur la raison de l'augmentation. Rappelons que la capacité des batteries des iPhone 14 n'a que peu évolué : la hausse tarifaire ne peut donc pas être justifiée par des batteries plus imposantes.

Changer la batterie d'un iPhone 14 coûte aussi cher qu'un smartphone Android d'entrée de gamme

Sur sa page de support, Apple indique : “Notre garantie ne couvre pas les batteries usées par une utilisation normale. Si votre iPhone est couvert par la garantie, par un contrat AppleCare+ ou par la loi sur la protection des consommateurs, nous remplacerons votre batterie gratuitement”. Si vous désirez remplacer votre batterie d'iPhone 14 plusieurs années après son acquisition pour lui octroyer un petit coup de boost, vous allez alors forcément devoir passer à la caisse.

Ce prix de 119 euros s'applique aussi bien si vous vous déplacez dans un Apple Store pour faire réparer votre produit ou si vous l’envoyez directement à Apple. Le groupe américain précise que si l'iPhone est endommagé, il est possible qu'une réparation soit nécessaire avant de changer la batterie. Une opération qui est bien sûr facturée au client en fonction des dommages constatés.

Source : Apple