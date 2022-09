iPhone 14 : on connait enfin la capacité des batteries

Après des jours de suspense, la capacité des batteries des iPhone 14 est finalement dévoilée. Elle n'évolue que peu par rapport à celle des iPhone 13.

C'est toujours la même rengaine avec Apple : le groupe américain occulte toujours certaines informations lors du lancement de ses nouveaux iPhone, et les iPhone 14 n'échappent pas à la règle. L'une des informations que la marque ne donne jamais concerne la capacité des batteries. On imagine que cela est lié au fait que les batteries des iPhone sont systématiquement plus petites que celles des smartphones Android et qu'Apple ne veut donc pas mettre en avant cet élément.

Notez bien que la capacité plus faible des batteries sur iPhone ne signifie pas forcément que les appareils ont une moins bonne autonomie. Cela a été le cas par le passé, mais Apple réussit désormais à offrir une bonne endurance à ses mobiles grâce à une meilleure optimisation logicielle et à une puce bénéficiant d'une excellente efficacité énergétique.

L'iPhone 14 Pro Max a une batterie plus petite que l'iPhone 13 Pro Max

L'iPhone 14 jouit d'une batterie de 3279 mAh, contre 3227 mAh pour l'iPhone 13. Étant donné que ce modèle n'a pas droit à la puce de nouvelle génération A16 Bionic et conserve l'A15 Bionic, il ne faut pas s'attendre à une grande amélioration de l'autonomie sur cette version. L'iPhone 14 Plus jouit quant à lui d'un accumulateur de 4325 mAh, que l'on ne peut pas comparer à d'anciennes générations vu qu'il s'agit du premier du genre.

L'iPhone 14 Pro est équipé d'une batterie de 3200 mAh, en hausse par rapport aux 3095 mAh de l'iPhone 13 Pro de l'année dernière. On remarque que l'iPhone 14 Pro a une plus petite batterie que l'iPhone 14, comme pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13. Mais l'iPhone 14 Pro profite d'un SoC plus économe en énergie. Enfin, l'iPhone 14 Pro Max dispose d'une batterie de 4323 mAh, une capacité très légèrement inférieure à celle de l'iPhone 13 Pro Max (4352 mAh). Mais là encore, l'A16 Bionic devrait permettre d'améliorer l'autonomie.

Source : 9To5Mac