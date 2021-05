iPhone 13 : un nouveau concept dévoile une encoche plus petite et une armée de coloris

L'iPhone 13 reste encore mystérieux. Cela n'empêche pas certains vidéastes d'imaginer le design du prochain smartphone d'Apple. C'est notamment le cas du Youtubeur ConceptsiPhone, qui vient de dévoiler plusieurs rendus 3D de l'iPhone 13 mini, de l'iPhone 13, de l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max.

Comme vous le savez peut-être, le lancement de l'iPhone 13 est attendu pour le mois de septembre 2021, à condition évidemment que la pénurie de semi-conducteurs et la pandémie de Covid-19 ne viennent pas perturber le calendrier d'Apple. Bien entendu, aucune information officielle n'a été communiquée par Apple, et pour l'heure, ce sont les leakers et les Youtubeurs qui s'amusent à imaginer le design de l'appareil.

C'est notamment le cas du vidéaste réputé ConceptsiPhone, qui vient de publier une vidéo longue de trois minutes dans laquelle on peut apercevoir des concepts 3D de l'iPhone 13, de l'iPhone 13 mini, de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max. Comme l'ont affirmé de précédentes rumeurs, on retrouve sur ces rendus une encoche plus petite.

Il y a quelques jours, le site Digitimes annonçait qu'Apple avait réduit la taille du capteur Face ID de 50%, d'où cette encoche plus discrète qu'à l'accoutumée. Une photo volée d'une protection pour écran de l'iPhone 13 a également confirmé l'encoche de taille réduite. On remarque également que le vidéaste a choisi de supprimer le port Lightning sur ces rendus 3D.

Une armée de coloris et pas de port Lightning sur l'iPhone 13 ?

Pour rappel, une fuite survenue en mars 2021 a prouvé qu'Apple cherchait à se débarrasser du port Lightning, au profit d'une fonction baptisée “Internet Recovery” qui permettrait de récupérer des données après une erreur critique via la diffusion d'un signal de récupération. En outre et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le YouTubeur imagine également quelques éléments de la fiche technique des prochains iPhone 13.

Selon lui, ils seraient donc équipés d'écrans 5,8″ et 6,1″ et ils embarqueraient tous une puce Apple A15 Bionic. La compatibilité 5G serait de la partie, tandis que le double capteur principal serait composé de deux capteurs de 12 MP, capables de filmer en 4K. Quant à la batterie, le vidéaste évoque une capacité de 2975 mAh. Bien entendu, rien de tout ça n'est officiel et ConceptsiPhone ne fait que supposer les caractéristiques techniques des iPhone 13. On notera enfin que le YouTubeur s'est fait plaisir avec les coloris, tous plus élégants les uns que les autres.

