iPhone 13 : Apple réduit de 50% la taille du capteur Face ID

Les iPhone 13 devraient bien embarquer une encoche plus petite que celle des iPhone 12 et des précédents iPhone. Pour rogner sur l'encoche, Apple serait parvenu à réduire de moitié la taille du capteur TrueDepth nécessaire au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID.

Au cours des derniers mois, de nombreuses rumeurs et fuites sont venues annoncer l'arrivée d'une encoche plus fine sur les iPhone 13. Après plusieurs années à recycler la même encoche, bien plus large que chez la concurrence Android, Apple aurait trouvé le moyen d'affiner le design afin d'offrir une surface d'affichage plus généreuse. Une photo volée d'un iPhone 13 a d'ailleurs confirmé les intentions d'Apple.

Pour parvenir à réduire l'encoche, le géant de Cupertino aurait tout d'abord revu la disposition des différents éléments qui la composent. Apple place désormais le haut parleur au dessus des capteurs TrueDepth, dans la bordure supérieure, plutôt qu'au centre de l'encoche.

Un capteur Face ID de taille réduite sur les futurs iPad

Citant des sources de la chaîne d'approvisionnement, Digitimes affirme qu'Apple a aussi miniaturisé un composant essentiel à Face ID : le capteur VCSEL (Vertical-cavity surface-emitting laser). Ce capteur serait 50% plus petit que celui présent sur les iPhone 12. Ce capteur, présent depuis l'iPhone X, permet de numériser les éléments distinctifs du visage de l'utilisateur en projetant des points lumineux.

Cerise sur le gâteau, ce changement de design interne permettrait aussi à Apple de réduire le coût de production de ses futurs iPhone 13. Toujours d'après les sources de Digitimes, les futurs iPad, qui seront annoncés d'ici la fin de l'année, embarqueront aussi ce capteur Face ID de taille réduite. Une nouvelle génération d'iPad, avec Face ID plutôt que Touch ID, est donc dans les cartons de la marque.

Pour mémoire, les iPhone 13 ne sont pas attendus avant le mois de septembre 2021. Les smartphones entreront en production de masse dans le courant de juillet. D'ici là, il est toujours possible qu'Apple change son fusil d'épaule et reporte certaines nouveautés à l'année prochaine. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 13. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Digitimes