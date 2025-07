Depuis plusieurs semaines, les fuites veulent deviner quand aura lieu la présentation des Pixel 10. Aujourd’hui, Google a enfin mis un terme aux rumeurs en publiant officiellement la date de cette conférence. Y sont attendus quatre smartphones, mais également des objets connectés. On fait le point.

L’été 2025 est chaud. Très chaud. Les lancements se succèdent à un rythme effréné. Nous avons vécu un bel Unpacked en début de mois avec Samsung. Trois smartphones pliants et deux montres connectées ont été annoncés. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver dans nos colonnes des prises en main du Galaxy Z Fold 7, des Galaxy Z Flip 7 et Z Flip SE, ainsi que des Galaxy Watch8 et Watch8 Classic. C’est déjà un beau programme, mais il ne s’arrête pas là.

Nous avons également pris en main le Honor Magic V5, un smartphone qui devrait être commercialisé avant la fin de la saison estivale. Et avant l’arrivée très attendue des iPhone 17 d’Apple, dont le lancement est logiquement prévu début septembre, Google va également s’inviter à ce line-up très chargé. Ce n’est pas une grande surprise, puisque la firme de Mountain View a présenté ses Pixel 9 en août 2024 et les rumeurs affirmaient qu’elle utiliserait la même période pour les Pixel 10.

Google a enfin officialisé la date de présentation des Pixel 10

Et cela se confirme. En effet, Google a enfin officialisé la date à laquelle la conférence de presse des Pixel 10 aura lieu. Il s’agit du 20 août 2025, information révélée par nos confrères de The Verge qui ont reçu une invitation à l’évènement. La conférence se déroulera à New York et débutera à 13 heures, heure locale. Soit 19 heures en France. Nous suivrons bien évidemment cette keynote en direct avec vous, puisque la conférence sera logiquement retransmise sur YouTube.

Quels sont les produits attendus durant cette conférence du 20 août ? Ils sont nombreux. Il y aura tout d’abord les Pixel 10. Les rumeurs parlent de quatre modèles qui remplaceront tous les Pixel 9 sortis en 2024. Il y aurait donc le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold. Le premier devrait être le plus intéressant, compte tenu des améliorations attendues au niveau de la photo.

Aux côtés des smartphones, nous devrions retrouver une montre connectée, la Pixel Watch 4. La principale nouveauté attendue est l’augmentation de la capacité de la batterie, pour une autonomie nettement améliorée. Enfin, des écouteurs pourraient faire leur apparition. Mais s’agira-t-il de Pixel Buds, de Pixel Buds Pro ou de Pixel Buds A ? Les indiscrétions n’ont pas totalement tranché. Il ne reste donc plus qu’à attendre 5 semaines avant de tout savoir.