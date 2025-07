Stranger Things saison 5 se dévoile dans une première bande-annonce rythmée et oui, IL est bien de retour

La saison 5 de Stranger Things s’est enfin dévoilée dans une toute première bande-annonce. On peut y découvrir nos héros face à une menace apocalyptique. Oui, IL est bien de retour et il risque de faire mal.

La saison 5 de Stranger Things est sans conteste le contenu le plus attendu de Netflix. Chaque parcelle d’infos sur la saison avait été disséquée et analysée. Fin des spéculations, puisque cette nouvelle salve d’épisodes se dévoile dans une première bande-annonce.

On peut y voir nos héros aux prises avec le grand méchant. Oui, IL est bien là pour semer le chaos. Nous parlons bien entendu de Vecna, l'antagoniste ultra charismatique de la série. On peut également découvrir de nouveaux personnages, comme celui interprété par Linda Hamilton.

Les années 1980, c’est terminé

Voici le synopsis officiel de cette nouvelle saison :

Automne 1987. Hawkins porte encore les cicatrices béantes laissées par l'ouverture des failles. Nos héros n'ont plus qu'un seul objectif : retrouver Vecna… et l'anéantir. Mais nul ne sait où il se cache ni ce qu'il prépare. Le gouvernement a placé la ville sous quarantaine militaire et redouble d'efforts pour capturer Onze, contrainte, une fois encore, de se cacher. Alors que l'anniversaire de la disparition de Will approche, la panique s'installe. L'ultime bataille se profile, et avec elle, une obscurité plus redoutable et meurtrière que jamais. Pour venir à bout de ce cauchemar, ils auront besoin de tout le monde. Tous ensemble. Une dernière fois.

Cette saison sera la toute dernière. Le baroud d’honneur des gamins de Hawkins. Un bouquet final que compte bien exploiter Netflix, en en faisant l’événement de cette fin d’année. Ainsi, le calendrier de diffusion sera un peu particulier. Une première salve d’épisodes sera diffusée à partir du 27 novembre prochain. Il faudra attendre le 26 décembre pour visionner la deuxième partie, mais ce ne sera pas encore fini ! Le tout dernier épisode, qu’on imagine long et plein d’émotions, sera lui diffusé le 1er janvier 2026.

Netflix espère recréer cette euphorie « du dernier épisode » que tout le monde regarde en même temps, comme nous l’avons eu pour Game of Thrones, Lost, ou encore Les Sopranos en leur temps. Nul doute qu’avec la popularité de la série, elle sera au centre des discussions au retour des vacances de Noël.