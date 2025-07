Vous allez adorer cette nouvelle fonction Gmail pour fixer vos rendez-vous

Google vient d’ajouter une fonction très attendue à Gmail pour faciliter l’organisation des rendez-vous. Finis les allers-retours interminables pour choisir un créneau. Une nouveauté qui va faire gagner du temps à de nombreux utilisateurs.

Alors que tous les yeux sont tournés vers Gmail et ses récentes intégrations d’IA, comme Gemini qui peut déjà rédiger des emails à notre place, une nouvelle fonction discrète mais très pratique fait son apparition. Trouver un créneau pour un rendez-vous par email peut vite devenir un vrai casse-tête. Entre les échanges multiples et les changements de disponibilités, la simple prise de contact se transforme souvent en une longue suite de messages. Google l’a bien compris et propose maintenant une solution directement intégrée à Gmail pour simplifier la vie de tous.

Google a annoncé sur son blog Workspace Updates que tous les utilisateurs peuvent désormais partager leur page de réservation Google Calendar directement depuis Gmail. Plus besoin d’ouvrir une nouvelle fenêtre ou de passer par une application tierce. Il suffit d’appuyer sur l’icône du calendrier sous la fenêtre de rédaction d’email, puis de choisir « Proposer des horaires disponibles ». Si l’icône n’apparaît pas, un simple clic sur le menu (les trois points) permet d’accéder à l’option.

Cette nouveauté complète parfaitement le bouton « Ajouter à Calendrier » lancé il y a quelques mois, qui permettait déjà de créer un événement en un clic depuis un email reçu. Ici, l’idée va plus loin : proposer plusieurs créneaux et laisser le destinataire choisir directement son rendez-vous.

Gmail permet d’intégrer vos créneaux Google Calendar directement dans un email

Avec cette fonction, Google évite aux utilisateurs de jongler entre différentes fenêtres et réduit le nombre de messages échangés. Désormais, tout se fait en un seul envoi. L’autre avantage est la rapidité : on ne perd plus de temps à attendre les réponses ou à proposer sans cesse de nouveaux créneaux. Le système reprend les informations de Google Calendar, ce qui garantit une meilleure organisation et évite les doublons.

Cette fonctionnalité avait été annoncée en mai et était d’abord réservée aux utilisateurs Workspace. Désormais, elle est accessible à tous, aussi bien sur les comptes personnels que professionnels. En plus de gagner du temps, cette nouveauté aide à éviter les oublis et rend les confirmations de rendez-vous bien plus simples. Une amélioration qui s’inscrit dans la stratégie de Google pour rendre Gmail toujours plus complet et indispensable au quotidien.