iPhone 13 : Apple proposerait enfin un écran always-on

Les iPhone 13 seraient équipés d'un écran always-on capable d'afficher en permanence l’heure et le niveau de batterie, révèle un informateur réputé. La fuite confirme aussi la présence d'une dalle OLED 120 Hz LTPO sur les modèles Pro de la gamme. Enfin, Apple proposerait un chargeur MagSafe plus puissant que celui des iPhone 12 et un mode astrophotographie.

Fidèle à ses habitudes, Max Weinbach, jeune informateur réputé du monde du smartphone, a dévoilé plusieurs points clés de la fiche technique des iPhone 13 dans une vidéo réalisée en partenariat avec EverythingApplePro, célèbre youtubeur. Selon les informations du leaker, Apple reprendrait le design des iPhone 12, avec notamment des bords plats. Par contre, le dos en verre serait légèrement texturé.

D'après Weinbach, Apple aurait l'intention d'améliorer la recharge sans fil MagSafe en intégrant des aimants plus puissants au sein des iPhone 13. Ces aimants permettront de mieux maintenir les accessoires (porte carte, coque,…) voire de proposer une recharge plus rapide que l'an dernier.

Apple intégrerait un écran 120 Hz ProMotion LTPO sur les iPhone 13 Pro

Surtout, l'informateur confirme l'intégration d'un écran 120 Hz ProMotion similaire à celui des iPad Pro. Afin de réduire la consommation énergétique de la dalle tactile, Apple miserait sur la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor). Aux dernières nouvelles, ces écrans LTPO seront fournis par Samsung. Cette technologie permet d’économiser l’énergie de la batterie des smartphones en adaptant dynamiquement la fréquence de l'écran. Apple utilise déjà des écrans OLED LTPO sur ses Apple Watch, dont la Series 6 lancée fin 2020. Sans surprise, l'écran 120 Hz LTPO serait réservé aux iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max.

L'intégration des écrans LTPO permettra à Apple de proposer un écran always-on similaire à l'Apple Watch sur les iPhone 13. Lorsque l'écran always-on de la montre est activé, la fréquence de rafraîchissement descend à une seule image par seconde afin de consommer moins d'énergie. Cet écran always-on permettra d'afficher des informations contextuelles, comme l'heure ou le niveau de la batterie, en continu même lorsque le smartphone est en veille.

Côté photographie, Apple apporterait quelques améliorations timides. Les iPhone 13 seraient ainsi équipés d'un mode astrophotographie automatique. Comme sur les Pixel de Google, ce mode permettra de prendre de sublimes clichés de la lune et des étoiles. Grâce à des algorithmes, l'appareil photo détectera automatiquement quand le mode doit être enclenché. Enfin, Apple améliorerait aussi le capteur ultra-grand angle de toute la gamme et lancerait un mode portrait en vidéo avec la caméra frontale.

Evidemment, on vous invite à prendre ces informations avec du recul. Plusieurs mois avant la keynote, il est toujours possible qu'Apple change son fusil d'épaule. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 13. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.