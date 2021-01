iPhone 13 : Apple utiliserait des écrans 120 Hz LTPO fournis par Samsung

Les iPhone 13 seraient recouverts par des écrans 120 Hz LTPO directement fournis par Samsung, révèle une fuite. Le géant sud-coréen serait en effet parvenu à s'imposer comme l'unique fournisseur de dalles d'Apple, au détriment de LG. Seuls deux modèles d'iPhone 13 profiteront de cette technologie d'écran.

En 2020, Apple aurait bien failli équiper ses iPhone 12 d'un écran 120 Hz ProMotion similaire à celui qui recouvre les iPad Pro. Craignant de ruiner l'autonomie de la batterie de ses smartphones, la firme de Cupertino a finalement préféré faire l'impasse sur cette fonctionnalité. Plusieurs rumeurs affirment que les écrans 120 Hz seront plutôt intégrés aux iPhone 13, la prochaine génération d'iPhone.

Pour compenser l'importante consommation énergétique des écrans 120 Hz, Apple se tournerait vers la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor). Cette technologie permet d’économiser l’énergie de la batterie en adaptant dynamiquement la fréquence de l'écran. Le californien utilise déjà des écrans OLED LTPO sur ses Apple Watch, dont la Series 6. Lorsque la montre est inactive, la fréquence de rafraîchissement descend à une seule image par seconde. C'est notamment le cas lorsque l'écran Always-on est activé.

Apple va privilégier les écrans de Samsung à ceux de LG

Pour produire ses dalles LTPO, Apple s'est fort logiquement tourné vers ses deux partenaires habituels, LG et Samsung. D'après les informations partagées par nos confrères de The Elec, Samsung aurait finalement été choisi pour être le fournisseur exclusif des écrans LTPO des futurs iPhone. Le géant de Séoul s'appuie déjà sur un écran LTPO sur le Galaxy S21 Ultra, le modèle le plus haut de gamme de sa nouvelle génération de flagships.

Selon le média, seules deux variantes d'iPhone 13 seraient équipées d'un écran 120 Hz LTPO. On imagine qu'il s'agira des hypothétiques iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Du reste, Apple prévoirait d'inclure un scanner Lidar au dos de tous les iPhone attendus en septembre 2021. Malgré la victoire de Samsung, LG serait toujours en lice pour fournir des écrans tactiles à Apple dès 2022. Il se murmure que la firme souhaiterait d'ailleurs recouvrir tous les iPhone prévus cette année là de dalles LTPO.

Source : The Elec